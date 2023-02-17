Özel su depoları bölgeye gidiyor

Haberin Devamı

Darüşşafakalı Beren Kayalı, Boğaziçi Makine Mühendisliği sonrası yüksek lisans için gittiği İngiltere’de Kraliyet bursu kazanan ilk Türk olmuştu. Geliştirdiği özel su depolama projesiyle Afrika’da su kıtlığı yaşanan bölgelere yardım eli uzatmıştı. Kayalı, orman yangını ve deprem gibi afetlerde de kullanılabilen kumaş beton su tanklarından 3’ünü Türkiye’deki depremzedelere destek için bağışladı. Beren’in bu adımının ardından Darüşşafakalılar Derneği ve Darüşşafaka Spor Kulübü de 4 su tankı bağışında bulundu. 7 kumaş beton su deposu Hatay’a doğru yola çıktı. Kayalı aynı zamanda depo sayısını artırmak ve diğer illere de yardım eli uzatabilmek için kitlesel fonlama duyurusu yaptı.

Haberin Devamı

Beren Kayalı

SUSUZLUĞA ÇARE OLACAK

Beren Kayalı depoların bölgede çok işe yarayabileceğini söyledi ve şöyle devam etti: “Kumaş tankları böyle afet anlarında insanlara yardımcı olabilmesi için ürettik. Bunlar 14 ton su bulunduran 24 saat içinde 2 kişiyle kurulumu yapılabilen ve 20 seneden fazla sağlam kalabilen su depoları. Islatılmadığında kolayca oynatılabilir ve betondan hafif, 450 kilo. Balon gibi şişirip, şişirirken de ıslatmaya başlıyoruz. 24 saat sonrasında beton haline dönüşüyor. Daha önce Kolombiya’da yaşanan deprem sonrası hükümetin bizimle temasa geçmesiyle oraya da kurulum yapmıştık.”

İNGİLTERE’DEN HATAY’A

Deprem bölgesine daha fazla depo göndermek istediğini belirten Kayalı sözlerini şöyle sürdürdü: “İngiltere’den bir lojistik firması depoları Cardiff’ten alıp Londra’ya götürecek. Bu kutular da yolcu uçağına sığabilecek boyutlarda. Bu şekilde THY uçaklarıyla depolar Londra’dan Adana’ya gidecekler. Adana’dan Hatay’a geçişi AFAD yetkilileri sağlayacak.Önümüzdeki cuma ikinci sevkiyatı Kahramanmaraş için yapacağız.”