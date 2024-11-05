Özel: Sözün bittiği yer

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından atanan kayyuma tepki göstermek için belediyeye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi partililer ile polis arasında arbede yaşandı. İçeriye girmelerine izin verilmeyen partililer, bina içinde sökülen CHP Grup Toplantı Odası tabelasının indirilmesine tepki göstererek meydandan parti ilçe binasına yürüdü. Tabelanın sökülmesini eleştiren CHP Lideri Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi tabelasını oraya halk asmıştır, değiştirme yetkisi de sadece halkındır” dedi. Mardin’e gitmeden önce özel bir televizyon kanalını da ziyaret eden Özel, mevcut belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine mülki idare amirlerinin kayyum olarak atanması kararlarının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, “Mardin ziyaretimde Ahmet Türk’ün yanında olacağım” diye konuştu.

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31 MART’TA KEMER EL DEĞİŞTİRDİ

Özel, özetle şunları söyledi: “31 Mart’ta bir seçim sonucu alındı. Biliyorsunuz 22 yıllık iktidarlarında, 22 yıllık süreçlerinin tamamında girdikleri bütün seçimleri kazanmakla övünen, seçimleri bundan sonrası için bir meşruiyet, öncesi için de tüm yapıldıklarının ibra edildiği olarak topluma sunan, örneğin yolsuzluklar ortaya çıktığında kazandığı seçimden sonra ‘Milletimiz buna karar verdi. Biz temiziz’ diyebilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Onlar için her seçim bir unvan maçı. Altın kemer bellerinde durdukça her şeyi yapabilirler. 31 Mart’ta kemer el değiştirdi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

Artık birinci parti değiller. Bunun yarattığı stres ve o günden bugüne girdikleri bütün kamuoyu araştırmalarında ‘Bu pazar seçim olsa’ sorusunda ikinci parti olmaları, ittifak ortaklarıyla birlikte dahi iktidarın yanından bile geçememeleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak hem Meclis yoğunluğunu sağlayacak başarıyı gösterdiğini görünce akışı değiştirmek için her yola başvurdular. Meclis Başkanı’nı kullanarak Anayasa değişikliği hatta Anayasa’nın ilk dört maddesini tartışmaya açmayı göze aldılar. Dedik ki ‘Biz Anayasa değişikliğinde yokuz. Anayasaya uymayanla birlikte olmayız’. ‘İsrail saldıracak’ gündemini yarattılar. ‘Kapalı oturumda gel anlat’ dedik. İddialarının altını dolduramadıklarını ifşa ettik. O gündemden aradıklarını bulamadılar.

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SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Gerçekten sözün bittiği ve bundan sonra artık sözün değersizleşmeye başladığı bir yerdeyiz. Ne DEM Parti için kabul edilebilir, ne CHP için. Yarın MHP için de olsa kabul edilemez. Biz meseleye partinin kimliğine göre değil, biz meseleye demokratik standartlara göre bakarız. Herkesi demokrasinin saflarına davet ediyorum.”