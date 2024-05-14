Özel: Soma davası yeniden görülmeli

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CHP Lideri Özgür Özel, Manisa’da dün ilk olarak Soma Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel, adalet arayışında ailelerle birlikte olduklarını, 87 duruşmayı takip ettiğini, sorumluların hak ettiği cezayı almadan davanın tamamlandığını, kamu görevlileriyle ilgili yargılamanın ise yeni başladığını ifade etti. Özel, özetle şunları söyledi:

SOMA’DA ADALET

“Hassasiyetle takip ettiğimiz husus şudur. Yeniden o dava görülmeden Soma’ya adalet gelmez. Kamu görevlilerinde imza yetkisi kullanan, kullanmayan baştaki, arkadaki hepsini titizlikle inceleyeceğiz. Ama AK Parti’nin seçimini finanse etsin diye onlara tahsis yapanları, alanı ihalesiz genişletenleri, denetim yaptırmayanları, gelecek olan denetçiliği önceden haber verenleri tespit etmeden buradaki birkaç zavallı devlet memurunu cezalandırmakla Soma’ya adalet falan gelmez. Kamu görevlisi ise Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Ankara’daki başı, ilgili bakanlığın müsteşarından, dönemin bakanı Taner Yıldız’a kadar, bütün ilişki ağları ortaya çıkmadan ve bu madenle kurulan asimetrik ilişkiler ortaya dökülmeden, siyasetin finansmanıyla ilgili birilerinin mitinglerine Somalı madencilerin taşınıp da o gün Soma’daki maden kazasındaki işçilerin gittiği siyasi mitinglere kadar hepsi irdelenmeden, bütün ilişkileri ortaya çıkmadan Soma’ya adalet gelmez. O adaleti sonuna kadar takip edeceğiz.

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HÂKİMİ DEĞİŞTİRDİLER

Akhisar’da görülen davada genç, namuslu, hepimizin güvenini kazanmış Aytaç hâkimimiz tam karara giderken terfi eder gibi İzmir’e yollanıp, yerine eski maden kazalarında hayatını kaybedenleri suçlu bulmuş birini getirdiler. Olası kasttan hüküm kurması gerekirken bilinçli taksirle herkesi saldı. Yattığı, yetti herkesin. Yargıtay’a gitti. İlgili dairede görüşüldü. İlgili daire 5’e sıfır kararla, ‘Olası kastı burada kullanmayacaksan nerede kullanacaksın kardeşim’ diyen bir bozma kararı aldı. Yolladı o kararı buraya. 5.5 ayda bu 5 hâkimin 3’ünü alıp yerine iktidara müzahir 3 hâkim atadılar.

UNUTTURMAYACAĞIZ

Işık hızıyla aynı karar alındı. Soma defteri kapandı. Bunu unutmadık. Unutmuyoruz. Unutturmayacağız. Bir yandan elbette sorunları dile getiriyoruz. Bir yandan müzakere ediyoruz. Bir yandan mücadele ediyoruz. Bunu unutmayacağız. Soma davası yeniden görülmüyorsa, adalete yapılan bu anayasa dışı müdahale görülmüyorsa, Türkiye’de normalleşeme olmaz.”

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İKİ ELİM YAKANDA

Özel, SÖZCÜ TV’ye avukatı aracılığıyla “10 yıl geçti. Ben Soma’yı geride bıraktım. Hatırlamak istemiyorum” diyen Soma Kömür İşletmeleri AŞ.’nin patronu Can Gürkan’a da şöyle tepki gösterdi: “Bu taş kalpli adama bu cesareti veren bu rejimi değiştirene kadar mücadele edeceğiz. Biz unutmadık, unutturmayacağız. Bu küstahlardan, bu küstahların ağa babalarından hesap soracağız. Can Gürkan bu açıklamayı da yaptın ya... İki elim yakandadır. Sana bunun hesabını sormadan ölür gidersem gözüm açık gidecek.”

ACILI AİLELERLE YÜRÜDÜ

CHP Lideri Özel, maden şehidi aileleriyle birlikte 301 madencinin adının yazılı olduğu pankartı tutarak Cumhuriyet Meydanı’ndan Madenci Anıtı’na yürüdü. Özel, buradaki konuşmasında işçilere sendikalaşma çağrısında bulunarak “Türk-İş'in, Maden İş'in Zonguldak havzasında örnek işleri var, ancak bunlar Soma'daki çizgide oldukça benim gözümde sendika değillerdir. Sendika ağalarının kendilerini yeniden seçtirdiği bu sarı sendikacılığa Soma'dan isyan ediyoruz. Soma'nın AK Partilisine de MHP'lisine de sahip çıkacağız. Nerede bir hak arama mücadelesi varsa, koşun gelin” dedi.