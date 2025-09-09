Özel: Siyasete müdahale

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kuruluş Haftası etkinlikleri kapsamında Örgüt Temsilcileri Meclisi’ni topladı. CHP Lideri Özel, güncel gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında özetle şunları söyledi: “19 Mart’tan bugüne 173 gündür Türkiye’nin geleceğine yapılan darbe devam etmektedir. Biz de o darbeye hep birlikte direnmekteyiz. Cumhurbaşkanı adayımız ve arkadaşlarımız hapiste. Her yalanı ve iftirayı attılar ama milleti buna inandıramadılar. Halen her dört kişiden üçü, bunu siyasete müdahale, siyasete yargı eliyle müdahale olarak görmektedir. Erdoğan’ın tezlerine inananların sayısı dört kişiden birini, yüzde 22’leri-23’leri asla geçmemektedir. İşte şimdi bu yüzden bugün de partimize saldırıyorlar. İstanbul il kongremizi iptal ediyorlar. Utanmadan kayyum atıyorlar. İl başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. CHP’lileri babaevlerine almayıp, hanemize tecavüz ediyorlar. Hapiste canımıza, dışarıda evimize saldırıyorlar. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Enerjimizi bitiremeyeceksiniz. Çelikten irademizi bükemeyeceksiniz. Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz. Gün gelecek bu yaptıklarınızdan utanacaksınız. Sizi savunan kimse kalmayacak. Ama sizin de evlatlarınızın da ailenizin de güvencesi yine hukuku savunan CHP olacak.”