Özel: Sığınmacılara dönüş takvimi

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CHP Lideri Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Suriye’nin hızlı şekilde hem askeri hem siyasi istikrara kavuşması ve dünyadan bulunacak çok yüksek kaynaklarla hızla oranın yaşanılabilir bir hale getirilmesi ve Türkiye’de tüm sığınmacıların ülkelerine dönecekleri doğru bir planın takvimlendirilmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan’ın ‘Gitmek isteyen gider, kalanlar başımızın üstünde’ yaklaşımını tamamen reddediyorum. O kalanlar senin başının üstünde değil, Türkiye’deki insanların aşının ve işinin üstünde oturuyorlar. Dünya para vermeye, Avrupa işbirliğine hazır, Suriye’de madem ki artık Esad gitmiştir, geçici sığınmacı statüsü ile ilgili gereklilik ortadan kalkmıştır, kalkmaktadır. Herkes memleketine dönecektir, senin sözlerinle söylüyorum. Bizim yoksulumuz bize yeter.

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BAYRAM OLARAK KUTLARIM

CHP Esad’ın yasını tutuyormuş, Suriye’deki rejim değişikliğinden üzüntü duyuyormuş. Sayın Erdoğan, Esad, bir tek adamdı. Ben tek adamlara karşıyım. Esad gitti, yerine demokrasi gelirse bırak üzülmeyi onu bir bayram olarak kutlamaya da hazırım, razıyım. Dün çıkmış, ‘Suriye’deki gelişmeleri doğru okuduk’ diyor. Dönmüş, ‘Efendim biz doğru okuduk. CHP doğru okuyamadı.’ CHP ilk günden son güne kadar Esad’a hep ‘Esad’ dedi.

BUNLARI DERSEN SENİNLEYİZ

Ama şundan rahatsızsa, biz orada yokuz. ‘Suriye’de rejim değişti. Biz düne kadar ‘terör örgütü’ dediklerimizle kol kola gireceğiz. Trump burayı bize, biz HTŞ’ye emanet edeceğiz. HTŞ de orada kendine göre bir rejim kuracak.’ Biz orada yokuz. Biz Afganistan’daki gibi bugün takım elbise kravat, yavaş yavaş iki yıl sonra radyoda kadın sesi de yasak... Böyle bir sürecin olmaması için müteyakkız davranmak gerektiğini ifade ediyoruz. ‘Toprak bütünlüğü, demokratik seçim, Suriye’de herkesin temsil edildiği yönetim’ dersen, seninleyiz. Çünkü bu dediğin yerde, yıllardır bizim söylediğimiz Türkiye’nin menfaatleri var. Orada birleşebiliriz. Dış politika maceracılıkla değil aklıselimle kurgulanır.

ÇARŞI PAZARA DAVET

Erdoğan’ı iç politikaya yönelik sahte kahramanlığı bırakmaya, rasyonel düşünüp davranmaya, fiziken il kongrelerinde gezerken ruhen Suriye‘de dolaşmayı bırakmaya, bu ülkenin gerçek sorunlarına odaklanmaya davet ediyorum. Sokağa çıkamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın, kongrede CHP’yi yuhalatacaksın. Hadi canım sen de.”

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KEFİYE HEDİYE ETTİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ve Muhammed Hattab’ı TBMM’de kabul etti. Barakat ve Hattab, Özel’e Filistin lideri Yasser Arafat’ın kullandığı kefiyeyi hediye etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özel, “Filistinli gençler adına verilen bu hediyeyi almaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.

STAJYER BURAK İÇİN ÇAĞRI

- ÖZEL 14 yıl önce staj yaptığı otelde ölü bulunan Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş’ı işaret ederek şöyle dedi: “Otelin sahibi Fettah Tamince. Nihayet şimdilik soruşturmaya yer yok denen iki kişi için yakalama kararı çıktı. Dönemin Asayiş Müdürü FETÖ’den içeride. Savcı ‘oradan oraya düşmesi mümkün değil’ diyor. ‘İntihar etti’ deyip FETÖ’cü imzalarla kapatmışlar. Emine Hanım’a sesleniyorum, lütfen Tayyip Bey’e bu mevzuyu sorun. Bir anne olarak Burak’ın annesinin yerine kendisini koyup, Sayın Erdoğan’dan, Adalet Bakanı’ndan bilgi talep etsin.”

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ACILI ANNE VE BABA DA İZLEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grubunda, salonda bulunan, İliç’te altın madeninde yaşanan faciada ölen Uğur Yıldız’ın annesi Sevda Yıldız ve Antalya’da staj için gittiği otelde öldürüldüğü iddia edilen Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş’ın yaşadıklarını anlattı.