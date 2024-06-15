Özel: Sesinizi duyurmaya geldik

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki Galatasaray Meydanı’nda düzenlediği “Buğday Mitingi”ne traktör kullanarak geldi. Mitinge Trakya’nın birçok yerinden çiftçiler ve partililer katıldı. Yerel seçim öncesi Trakya mitinglerinde “Gelin CHP’ye oy verin” dediklerini anımsatan Özel, özetle şunları söyledi: “Eğer siz birlikte olursanız, hep beraber olursak, bizi kimse yıkamaz, biz kazanırız, başarırız’ dedik. Beraber oldunuz, sesinizi bütün Türkiye’ye duyurdunuz. 47 yıl sonra Atatürk’ün partisini birinci parti yaptınız.

BÜYÜK İSYANI DUYDUK

Buradaki büyük şikâyeti, büyük isyanı duyduk. Geçen hafta yaptığımız bütün görüşmelerde buğdaya tamam böyle bir fiyat verdiniz ama hiç olmazsa 4 lira destekleme vermeniz lazım, onu da hızlı ödemeniz lazım. TMO’nun bunu mutlaka yapması lazım. Ayrıca önceki dönemlerden silolarda buğday dolu, toprak altında buğday dolu. Bu bütün alışveriş rejimini bozuyor diye söyledik ama kimse oralı olmadı. Biz de bugün sizin sesinizi duyurmaya geldik.

Haberin Devamı

10 bin lira ile geçinmek zorunda kalan emeklinin, zam yapılmayan asgari ücretlinin, hakkını alamayan çiftçinin sesini duyuracağız dedik. 31 Mart’ta bize verdiğiniz destekten sonra biz zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Belediye başkanları işlerini iyi yapacaklar, işimizi iyi yapacağız ve CHP iktidarını, köylülerin iktidarını kuracağız.

CUMHURBAŞKANI’NA ANLATTIM

Hububat fiyatlarına üretici feryat etti. Bu rakamları duyduktan sonra iki hafta herkesle görüştük, en son Cumhurbaşkanı’na ‘Geçen Rize’deydim. Çaya verilen fiyat 17 lira, maliyetinin 3 lira altında. Buğday a verilen 9,25 lira maliyetin 2,5 lira altında. Yarın fındık, üzüm gelir, ama çiftçiye bu hesap doğru gelmez. Bu hesap tutmaz. Bu iş böyle yapılmaz. Çiftçiye bunu yaparsanız memleketin beli doğrulmaz’ dedim. Mutlaka taban fiyatları maliyetlerin çok üzerinde makul kârla belirlenmeli. Desteklemeler zamanında verilmeli. Kilo başına 4 lira destekleme verirsek fiyat telafi edilir. Buğday fiyatının 15 lira olması lazım.”

Haberin Devamı

TRAKTÖRLE MİTİNGE

- Tekirdağ’daki miting öncesi çiftçiler hububat alım fiyatını traktörlü konvoyla protesto etti. CHP Lideri Özel de çiftçilere destek olmak için konvoya traktörle katıldı. Özel, konuşması sırasında dolu yağması üzerine, “Dolu yağıyor. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum , sağ olun, var olun” diyerek mitingi bitirdi.