Özel: Seçeneksiz bırakmayız

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün partisinin Meclis Grup toplantısında özetle şöyle konuştu “NATO Zirvesi olacak, yabancı liderler gelecek diye kendi insanlarına çile tasarlayan, güvenlik önlemlerini artık akıl almaz boyutlara taşıyan, Meclis’i, bakanlıkları, kamu kurumlarını, sokakları kapatan bir acayip olağanüstü hal var. Bir de NATO Zirvesi sırasında protesto gösterileri olabilir şüphesiyle yapılan operasyonlar, gözaltına alınan 225 kişi ve bunların 178’inin tutuklanması var. NATO Zirvesi’nde eylem yapacaklar diye 30 yıl öncesinde, 40 yıl öncesinde kalmış örgütlerin isimlerini söyleyip, bu örgütlere üyelikle suçluyorlar.

BİZİ DE ELEŞTİRMİŞ GÜLDÜK

(Komedyen Deniz Göktaş) Üzerinde konuşulunca ben da açıp tamamını izledim. İktidarı da eleştiriyor, bizi de eleştiriyor. Saraçhane ile ilgili, bizim mitinglerle ilgili bir kısımda da dalga geçiyor. Hepimiz de güldük. Ekrem İmamoğlu’na beş katını söylemiş, dönmüş Erdoğan’a da iki satır bir şey demiş. İki değil 20 dese ne olur? Bir ülkede mizah varsa yönetende özgüven vardır.

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ANLATMAYALIM DİYE

Gelir ve servet adaletsizliği öyle bir boyuta ulaştı ki ülkenin yüzde 80’i Afrika, yüzde 20’si ise Lüksemburg standartlarında yaşıyor. Şimdi bunları anlatmayalım diye bize saldırıyorlar. Peki soruyorum. Emeklinin halini biz konuşmazsak kim konuşacak? İşçinin derdini biz anlatmazsak, biz onların yanına varmazsak, kim varacak? Çiftçinin hatırını CHP sormazsa kim soracak? Biliyorlar ki biz susarsak millet susacak. İktidar değişimi artık Türkiye’de bir takvim meselesidir. Bunu herkes görüyorken maruz kaldığımız saldırı tam da buna yöneliktir. AK Parti’nin ve Erdoğan’ın bütün hesabı, CHP’yi karpuz gibi ortadan bölmekken, hadi 70’e 30, 60’a 40 da olsa olur derken, (karpuzun) başındaki sapını bile alamadılar.

BİR KAPI KAPANIRSA...

Türkiye siyasetinin bu kırılma noktasında, tüm partilerin üyeleri, partileri takip eden, onun gönül verenleri teker teker, isim isim not ediyor. ‘Kim doğru tarafta duruyor, kim eğri tarafta duruyor? Kim memleketi bürokratlara, atanmışlara teslim ediyor, kim partisindeki atanmışlarla, kim partisinin seçilmişleriyle hareket ediyor?’ diye. Vallahi soracak olan olursa biz milletin safındayız; çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda milletle birlikteyiz, omuz omuzayız. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz, gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Duyduğum, bildiğim en güzel sözdür: ‘Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır.’ Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Bir tek menzil var. Yolumuz doğrudur. Yolumuz iktidar yoludur.”

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün partisinin TBMM Grup toplantısı’nda konuştu.

ÖZEL’DEN ‘YENİ PARTİ’ SİNYALLERİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, başlangıta “felaket senaryosu” diyerek temkinli bir şekilde ifade ettiği “yeni parti” seçeneğini son günlerde sıkça dillendirmeye başladı. İl gezilerinin ardından dün kürsüye çıktığı partisinin Meclis grubunda da “butlan” kararı ile gelen yeni CHP yönetimini kastederek, “İşgal bitmezse milleti seçeneksiz bırakmayacağız” diyerek yine açıktan mesaj verdi. Parti çevrelerindeki genel kanı da Özel’in “yeni parti” seçeneğini kafasında netleştirdiği yönünde. Ancak bunu mümkün kılacak partiden kopuş için bütün seçenekleri tüketmek istediği de konuşuluyor. Dünkü konuşmasında da bunu, “Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız” sözleriyle ifade etti. Şimdi dikkatler, seçeneklerin ne zaman tükeneceğine yöneldi.

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BELEDİYELERİ TAŞIMAYACAK

Kurulacak partinin önemli kodları da ortaya çıkmaya başladı. Özel’in yeni partiye belediyeleri taşımayacağı belirtilirken en önemli gerekçe olarak da “belediyelerle ilgili bugün yaşanan tartışmaları kuruluş aşamasında yeni partiye taşımamak” olarak ifade ediliyor. Yeni partiye geçecek milletvekili sayısı da tartışılıyor. Özel’in Grup Başkanlığı ve olağanüstü kurultay çağrısı bildirisi için destek veren yüzü aşkın vekilin tamamının yeni partiye geçmeyebileceği, sayının 60-70’lerde kalabileceği öne sürülürken; kulislerde ise Özel ekibinin olağan kurultay sürecini de dikkate alarak bazı isimlerin özellikle CHP’de kalmalarını isteyebileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin örgütleri görevden alma operasyonuna hız vermesinin yeni parti hazırlıklarını etkileyebileceği belirtiliyor.

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SEÇENEKLER TÜKETİLECEK

Kulislerde iki ayrı dava süreci işaret ediliyor. İlki, Parti Meclisi’nden (PM) Özel ekibinden 27 üyenin istifaları. Özel ekibi, PM’nin toplanıp karar alma yeter sayılarını yitirdiğini resmileştirmek istiyor. İkinci bir yargı süreci de olağanüstü kurultay için Genel Merkez’e teslim edilen 833 delege imzasıyla ilgili yaşanacak. Kulislerde yeni parti için düğmeye temmuz sonunda basılabileceği yorumları yapılırken, bu gelişmelerin takvimi yaz sonuna sarkıtabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.