Özel: Savunmalar ekrandan yayınlansın

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CHP Lideri Özgür Özel, İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla tutuklanıp görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ı Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Özel’e cezaevi ziyaretinde milletvekillerinden oluşan heyet eşlik etti. Yaklaşık 2.5 saat süren ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, özetle şunları söyledi:

“Bu büyük iftiraya karşı sadece gerçekleri anlattıkları savunmalarının televizyondan yayınlanmasını istiyorlar çünkü gizli tanık dışında bir tane paraya, rüşvete ilişkin belge yok. Adı belli olmayan, meşe, çınar, ladin denen gizli tanıkların iftiraları var. Ekrem Başkan’ın Çağlayan’daki mahkemesi, geçmişte Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının simge salonuna alındı, anlamlıdır, önemlidir. Kumpas davası kumpasın mekânında görülür, bu sembolik hatırlatmayı önemsiyoruz.

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TEKİN’E: NE BALTASI

(Saraçhane gösterilerinde tutuklanan öğrenciler) Bir gün bile yatarı olmayan suçtan Milli Eğitim Bakanı iftira atıyor, ‘Eli baltalılar’ diyor. Bu gençlerden 55 tanesi ‘Salıveriliyorsunuz’ denilip bir telefonla tutuklandı. İsmi okundu tutuklandı, okundu tutuklandı. Bir gün yatarı yok, burada tutuldukları her gün işkencedir. Hepsi yıldırmak içindir. O yüzden dün yüz binlerin bağırdığı gibi buradan bir kez daha gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini talep ediyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

(Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti görüşmesi) CHP’nin Kürt meselesindeki duruşu yıllardır çok nettir. Biz bir kere Kürt meselesi diye bir meselenin var olduğuna inanıyoruz, çözmek hepimizin işi. Terörsüz Türkiye diyorlar, terörsüz Türkiye demokratik açılımlarla mümkündür, bunlar için doğru zemin Meclis’tir. Tüm mağdurları kapsayan süreç için Meclis’te olmayı çok önemsiyoruz.”

‘TİMUR SOYKAN ÖDÜL ALACAKTI’

GAZETECİLER Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmalarını eleştiren Özel, “Buradan Ankara’ya gideceğim, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin ödül töreni var, ödül vereceğim. Ödülü kazanan kişi Timur Soykan, ‘Skandal düğün’ haberiyle ödül aldı ama o Timur Soykan, bugün(dün) saat 11.00’de randevulaşıp ifade vereceği soruşturma için sabahın köründe onlarca polisle evinden alındı. Murat Ağırel ile sözde şantaj, tehdit suçlamalarıyla alındılar” diye konuştu.

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Akşam da Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin ödül töreninde konuşan Özel “Gençler bizden, biz gençlerden razıyız. İnsanlar artık sokakları, meydanları, Erdoğan’dan geri aldılar. Geri vermeye hiç niyetimiz yok. Onun çizdiği sınırlar içinde bir muhalefetle, ‘Efendim yabancı basına konuşma, bizi oraya…’ Hayır. Bütün dünyadaki yabancı basına bu rezaleti anlatacağız. Bu gençlerin geleceğini bu tek adama karartmayacağız. Memleketi utanmadan, sıkılmadan distopik romana çevirdiler” dedi.