Özel: Saldırı bize açık mektup

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

“Saldırı bize, bana, size, hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Bir ihtar çektiler. İlk gün dediğim yerdeyim. Hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmuyorum. ‘Şu yapmıştır, bu yaptırmıştır’ asla demem. Kimin yaptığını araştırmak, savcının, polisin ve devletin görevidir. Burada iktidar bir büyük sınav verecek. Eğer bu işin uzandığı her yere kadar dosdoğru bir soruşturma ve kovuşturma yapılırsa ne âlâ. Ama işin ucu bir yerlere gittiğinde tıkanırsa, o zaman o bir yeri de bunun üstüne gitmeyeni de konuşmak benim hakkım olur. Bu noktada ilgili bakanlar, Cumhurbaşkanı, AK Parti’den önemli isimler, arayan herkesin ama herkesin göstermiş olduğu o andan bu ana kadarki sorumlu dile teşekkür ederim. Ama birileri bize şunu söylüyor, diyorlar ki ‘Biz Türkiye’yi bir noktaya getirdik. Bir şeye karar verdik. Siz bu kararın önünde engelsiniz. Hatta darbe olarak nitelendirip, bu kurduğumuz planı bozmak için emek ediyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Sokağa çıkıyorsunuz, meydanları dolduruyorsunuz. Durun, oturun.’ Bunu da çok net bir şekilde mektubu kalın kalın yazarak yollamışlar.

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MEKTUBA CEVABIMIZ ŞUDUR

Kimi yolluyor? Bir evlat katilini. Diyor ki ‘Evladını öldürmüş, sana mı kıymayacak? Bugün eli boştu.

Yarın başka bir şey olabilir’ diyor. ‘Onu biz yolladık. Geçeceğin güzergâhı biz bildirdik. Onu iki saat orada biz beklettik ve sana sokakta saldırttık’ diyor. Yoksa AKM’de yanı başıma da oturtabilirlerdi onu. Bu mektubu yazdılar mı? Yazdılar. Yolladılar mı? Yolladılar. Okuduk mu? Valla okuduk. Bir cevabımız olacak mı, olacak: Yarın (bugün) akşam Beyazıt Meydanı’nda, cumartesi Van’da, 19 Mayıs’ta İzmir’deyiz. Cevabımız budur. Okudunuz mu cevabı? Hadi oradan. Haydi şimdi o evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla. Hodri meydan.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ

Bana Sayın Cumhurbaşkanı telefon açtığında ‘Arkadaşlar gerekeni yapacaklar, emin olun’ dedi. Ben de ‘Teşekkür ederim’ dedim. Sayın Erdoğan, arkadaşlar gereğini yapacaksa benim evlat katili ile olan meselemden önce gereğini yapın. (Kartalkaya’da otel faciası ile ilgili) O bakan kendisi istifa etmeyen bakan, sorumluların da yargılanmasına izin vermiyor. Siz bu bakanı görevden alın, yeni bakanınız da soruşturmaya izin versin.

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Eğer mutabakata vardığımız gibi yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılıyorsa... Bu şiddete hep birlikte karşıysak, yargı şiddetine de yargı tacizine de yargı eliyle siyaset dizaynına da....” (ANKARA)



SIKI KORUMA

CHP Lideri Özgür Özel, geçen pazar günü İstanbul’da uğradığı yumruklu saldırının ardından ilk kez partisinin TBMM grup toplantısına katıldı. Özel için koruma ekiplerinin aldıkları yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

ÖZEL AİLESİ’Nİ TEHDİT EDEN HAPİSTE

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘saldırgan Selçuk Tengioğlu’ adına açtığı sahte sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan Metin Ayaz’ın Trabzon’da tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; saldırgan Selçuk Tengioğlu adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan Metin Ayaz adlı şüpheli tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada şüpheli gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmıştır” ifadelerini kullandı.

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SALDIRGAN TUTUKLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen tören çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu (66), ‘kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Savcılık ifadesinde Tengioğlu, herhangi bir örgüt ya da partiyle bağı olmadığını öne sürdü. Saldırıdan önce 2.5-3 saat neden alanda beklediği sorulan Tengioğlu, “Alanda tesadüfen gördüm. Bu arada geçen sürenin farkında değilim. Yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde yüzüne doğru bir tokat vurdum. Bana talimat veren kimse olmamıştır” iddiasını tekrarladı.

GEVŞEME HAREKETLERİ

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Tengioğlu’na, AKM önünde beklerken kamera görüntülerine yansıyan “kollarını açma germe hareketleri” de soruldu. Tengioğlu, “66 yaşındayım. Cezaevinde kaldığım süreçte dahi sürekli spor yapıp, hareket etmeye dikkat ederim. Yapmış olduğum bu hareketler bir hazırlık hareketi değil, o an bankta oturup sabit kaldığım için yapmış olduğum hareketlerden ibarettir” dedi.

380 BİN LİRA YANITI

Tengioğlu’na MASAK raporu da soruldu. Emniyette 380 bin lira biriktirdiğini anlatan Tengioğlu, “Hem Antalya’da hem de İstanbul’da günlük çalıştığım dönemlerde kazanmış olduğum paraları dövize çevirip, biriktirirdim. Vadeli hesaba yatırdım. Buradan gelen getiri, yaşlılık aylığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 3 ayda bir vermiş olduğu yardımlarla geçimimi sağlamaktayım. İBB’den de 4 bin TL ve 2 bin TL yardım aldım” diye konuştu. (Elif ALTIN/İSTANBUL)

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İBB’DE SUİKAST İHBARI YAPMIŞ

Özel, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun ocak ayında İBB’ye gittiğini söyledi: “‘Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi, İmamoğlu’na suikast yapılacak, ihbar etmeye geldim’ demiş. Bizimkiler polisi çağırıp vermişler. Savcı Bey baktın mı o koğuşa ya? O koğuş arkadaşları nerede? ‘İmamoğlu’na suikast yapılacak’ diyen adam, herkesin önünde ana muhalefet liderine saldırıyor, bu adamı birileri böyle kullanıyor.” İstanbul Emniyeti’nin açıklamasında ise ihbarın ardından tespit edilen Tengioğlu’nun, İmamoğlu’nu sevdiğini belirterek cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, hislerinden dolayı ihbarda bulunduğunu söylediği belirtildi. Belediye yetkililerinin de yasal müracaatlarının olmayacağını, ‘Tengioğlu ile görüşme yapacaklarını’ bildirdikleri belirtildi.

‘ÜÇ FİDAN’A ANMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı’nda Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Özel, özetle şunları söyledi: “Onların idamına el kaldıranların torunları bugün utanç içinde. O günkü o kararı taşıyabilen kimse kalmadı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarından bize kalan en önemli mücadelelerden biri Filistin meselesindeki samimi duruşları, kararlı duruşlarıdır.

Bugün Türk ve Kürt halkının kardeşliğine ve bundan sonra da barışı savunmaya, hem terörün karşısında olmaya hem de Kürt annelerinin ve Türk annelerinin bir daha gözlerinin yaşlarının akmamasını savunmaya devam edeceğiz büyük bir kararlılıkla.” (ANKARA)