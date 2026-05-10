Özel Rize’den seslendi: Yeni çay kanunu çıkaracağız

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Rize’de partisinin 108’incisini düzenlediği ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katıldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, özetle şu mesajları verdi: “Rize’yi, Rizelileri seviyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, çay üreticisini destekledi ama AK Parti iktidarlarında maalesef çay üreticisi sesini duyuramadı. Çayın kilosu 40 lira olmalıdır. 1 kilo çay satan 2 ekmeği koltuğunun altına koyup evine gidebilmelidir. Bunun altındaki her fiyat çayda sömürü demektir. ‘Çayda sömürüye son diyoruz’ ve çay için 40 lira fiyat istiyoruz, altında yokuz. CHP olarak net tutumumuz şudur; 40 lirayı verin, üreticiyi seçime kadar daha fazla perişan etmeyin. Zaten biz iktidar olduğumuzda çay üreticisi için neler yapacağımızı çoktan çalıştık, ilan ettik. Kanun teklifini Meclis’e sunduk, orada beklemektedir.

Haberin Devamı

TABAN FİYAT OLACAK

Bizim iktidarımızda üreticiyi kollayacak, yani baş kaygısı çay üreticisinin menfaati olacak yeni bir çay kanununu çıkaracağız. Bu kanunda olmazsa olmaz taban fiyat uygulaması olacak. Nasıl 1940’ta rahmetli İnönü hem taban fiyatı hem de alım garantisini getirdiyse o taban fiyattan alım garantisinin sözünü devlet olarak vereceğiz. Çay gibi stratejik, Rize açısından hayat memat meselesi olan, bütün ülke açısından da en çok tüketilen yerli üretimlerden birisi olan çay üreticisi için, çay için her şeyi yapacağız. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Yukarılardan bakmayın, bu insanları ezilecek karınca yerine koymayın. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Denizcilik ve balıkçılardan sorumlu bir bakanlık da olacak, bu sorunların tamamı çözülecek.” Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve gelmeden önce İzmir ve Ankara’da lüks daireler aldığını öne sürdü ve şu iddialarda bulundu: “Erdoğan ile kriptolu telefonla konuşuyor, sesini kayda alıyor. Suç olacak her şeyi ona onaylatıyor, kayda alıyor. Bir kasa tutmuş bankada, o kasaya ses kayıtlarını istifliyor. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum, Ankara’da o banka. İçişleri Bakanlığı, gidebilir, hızla bir karar aldırabilir, o kasayı açtırabilir, Akın Gürlek’in senin ilerisi için sesini kaydettiği o hafıza kartlarına el koyabilir.”

Haberin Devamı

AZ KAZANANDAN AZ VERGİ

“Biz Türkiye’de bütün emeklileri, bütün emekçileri, bütün çiftçileri, bütün balıkçıları ve bütün esnafı birlikte kurtarmak için bir yola çıktık. Biz kalkınmayı savunan, ekonomide üretimin artmasını savunan, üretimin kalkınma getirmesini, daha çok kazanmayı ama adil bir vergi sistemiyle verginin çok kazanandan çok, az kazanandan az, kazanmayandan alınmayacağı bir sistemi savunuyoruz. Biz vergide adaleti savunuyoruz. Bugün Türkiye’de 100 liralık verginin 65 lirası dolaylı vergilerden. Yani dünyanın en adaletsiz, en acımasız vergisi alınmaktadır. Sizlerin daha maaşınızı çekmeden, bankadan almadan içinden kesilen gelir vergisidir. Biz bu düzeni ters yüz etmek durumundayız. Bu meydanın çok vergi verdiği düzen AK Parti’nin kara düzenidir. Bu düzeni değiştirmeye var mısınız? İşte bu düzeni altüst edeceğiz. Çok çalışacağız, kalkınacağız, birlikte kazanacağız ama eşit, hakça bölüşeceğiz.”