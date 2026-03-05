Özel: Rejim değişecekse buna İranlılar karar vermeli

Haberin Devamı

CHP Genel Başkan Özgür Özel, dün İstanbul Arnavutköy’de 4.5 milyarlık yatırımla inşa edilen ‘İSKİ Terkos Yusuf ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni açtı. Özel açılışta yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“16 milyon İstanbullunun bizden beklediği en önemli hizmetlerden biri, su sorununun çözülmesi. Kışın başı kurak bir dönem vardı. Allah’a şükür şu anda yüzde 45’lere varmış olan bir doluluk oranı var. Ama bir yandan da yatırımlar yapmak, doğru işler yapmak lazım. İktidar-muhalefet kavgalarına, kısır çekişmelere bu konuyu alet etmemek lazım. Güzel bir iş yapılmış, buraya Yusuf Ziya Ortaç’ın, Beş Hececiler’in adı verilmiş.

İRAN’A ZORBACA SALDIRI

Maalesef Amerika ve İsrail’in haksız, hukuksuz, uluslararası hukuku tanımayan bir şekilde, zorbalıkla İran’a giriştikleri bir saldırı var. Biz İran rejimiyle çok barışık bir parti değiliz, dünya görüşü olarak. İran’da kadınlara yapılan baskıları, demokratik taleplere karşı güç kullanılmasını hep yanlış bulduk. Hep ifade ettik. Buna karşılık İran’da rejim değişecekse ya da demokratikleşecekse, buna İranlıların karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu taleplere şiddetle karşı çıkmak ne kadar yanlışsa, İran’da rejim değişikliğini dünyanın öbür ucundan gelmiş uçak gemilerinden kalkan 300 uçağın, jet uçağının, savaş uçağının İran’a ölüm yağdırmasıyla olmayacağını bilmek lazım. Eli kanlı İsrail’in saldırılarıyla, füzeleriyle olmayacağını bilmek ve bunu kınamak lazım.”

OKULLARA 65 BİN UZMAN ÇAVUŞ

Ardından Eyüpsultan’da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katılan Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Fatma öğretmenimizi bir öğrencinin bıçaklı saldırısında kaybettik, yüreğimiz yandı. Aylardır uyarıyoruz, okullarda güvenlik sorunu var. 65 bin uzman çavuşu, okullarda güvenlik görevlisi olarak görevlendireceğiz. Fatmanur Çelik ve 8 yaşındaki kızı Hifa İkra’yı toprağa verdik. Devlete sığınmış. Ancak devlet ne Fatmanur’u ne kızını koruyamamış. Koca koca kurumlar ‘intihar’ diyorlar.”

UYARMIŞTIM O ZAMMI YAPMADILAR

ÖZGÜR Özel “Bu savaşın bir diğer etkisi olarak İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı tanker ulaşımına. Kapatınca petrol fiyatları artmaya başladı” diyerek şöyle devam etti: “Uyarmıştım grup toplantısında. Dedik ki ‘Petrolden, mazottan yüzde 40 KDV ve ÖTV alıyorsunuz. Bu artışı yüzde 7 zam yapacaklar ve geceden itibaren mazot 70 lira civarında olacaktı bütün Türkiye’de. Kimi illerde üstünde, kimi illerde 69 lira. Bunu yapmayın’ dedik. Günlerdir yaklaşan bu tehlikeyi görmediler. ÖTV’den vazgeçmek istemediler. Akşam bütün benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu. ‘Büyük bir tehlike var. O zammı yaparsanız, yüzde 7 zammı, iğneden ipliğe her şeye zam gelecek. O zammı telafi etmek için herkes ürününe zam yapacak. Enflasyon mücadelesi orada kalacak’ dedik. ‘Bu zammı yapmayın, ÖTV’den karşılayın’ dedik. Nihayet gece yarısı gelirken zammı uygulamadılar. Milleti benzin istasyonlarında perişan ettiler. Ama doğru bir kararla zammı uygulamadılar.”

İSKİ Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni’ne CHP Lideri Özel ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da katıldı.

CHP’DEN BRÜKSEL’E ‘MADE IN EUROPE’ ÇIKARMASI

CHP, Avrupa Komisyonu’nun “Made In Europe” tasarısını görüştüğü toplantının öncesinde Brüksel’de uluslararası temaslarda bulundu. Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Erten Bucak ve AB Temsilcisi Onur Eryüce’den oluşan CHP heyeti, AB ve Avrupa Komisyonu temsilcileri, Avrupa Parlamentosu’ndaki farklı siyasi parti gruplarından milletvekilleri ve Avrupa Bölgeler Komitesi üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. CHP heyeti, Genel Başkan Özgür Özel tarafından kaleme alınan; AB’nin “Made In Europe” vizyonuna Türkiye’nin dahil edilmesi, AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve demokratik değerler etrafında stratejik işbirliğinin artırılması çağrısının yer aldığı mektubu da taraflara iletti. (ANKARA)