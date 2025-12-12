Özel: Raporumuzu kamuoyuna açıklayacağız

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun kendisini ziyaretinin ardından özetle şu açıklamalarda bulundu: “Biz, Türkiye’de Kürt sorununun çözülmesi, terörün bitmesi, terörsüz ve demokratik bir Türkiye’ye kavuşmanın umudu içindeyiz. Bu konuda kararlı ve tutarlı tavrımız sürüyor. Biz terörün bitmesi için demokratik adımların atılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı elbette daha da geliştirerek, somutlaştırarak Meclis komisyonuna ve Meclis’te bulunan-bulunmayan bütün siyasi partilerin, kamuoyunun da bilgisine sunma niyetindeyiz. Yazılacak olan raporun Türkiye’de herkes için daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve terörü tamamen ülkenin gündeminden çıkaracak, silahların tamamen bırakıldığı ve bundan sonra Türkiye’nin gündemine bir daha silahlı terörün girmeyeceği tedbirlerin alınması için elimizden geleni yapıyoruz.

DİYALOG HALİNDEYİZ

Biz siyasetin her şeye hakkı olduğunu, ama milletin seçtiği ya da milletin umut bağladığı siyasi partilerin birbiriyle diyalog kurmamaya hakkı olmadığını, milletin seçtiklerinin, milletin sorunlarını çözsün diye umut bağladıklarının birbirleriyle kavgaya ve kutuplaşmaya hakkı olmadıklarını düşünüyoruz. Maalesef Türkiye’yi kutuplaşmadan medet uman, sürekli birilerini kendisine şeytan olarak belirleyen ve ‘O şeytanın karşısında bana sığının’ diyerek yaptıklarıyla değil de, düşmanı üzerinden kendisini destek talep eden bir iktidar anlayışı var. Biz her şeye rağmen tüm siyasi partilerle diyalog halindeyiz. Anahtar Parti ile CHP arasında kurumsal olarak iyi bir hukuk oluştu. Bunu memleket yararına, millet yararına sonuna kadar sürdüreceğiz.

UTANÇ İÇİNDEYİZ

(Meclis’te stajyerlere taciz iddiası) Büyük bir öfke ve mensubu olduğumuz TBMM adına büyük bir utanç içindeyiz. Bu meselenin en hızlı, en sert tedbirlerle ve tüm kamuoyunu tatmin edecek ve tekrarına imkân bırakmayacak şekilde kovuşturulması, soruşturulması ve cezalandırılması için Meclis üzerine düşeni yapmalıdır. Hiçbir yerde böyle kötü yaşanmışlıklar olmamalı, olduğunda en sert şekilde üzerine gidilmeli. Ama Meclis’te bunun bir kişinin aklının ucundan geçmesi kabul edilebilir değil. Ayrıca 10 kişiden bahsediliyor. Ama şu ana kadar bir kişinin görevinden uzaklaştırıldığı söyleniyor. Bu konudaki kamuoyu merakı ve her birimizin tedirginliğini tatmin edecek şeffaf cevapları en kısa sürede bekliyoruz.”

97 BİN TL GİRMEYEN EV FAKİR

Özgür Özel, asgari ücret konusunda da “İnsanlar en mütevazi talepleri ile 40 bin liralık bir asgari ücretin ancak kendilerine nefes aldırabileceğini düşünüyorlar. Biz de 39 bin liralık bir asgari ücret talebini dillendirdik. Elimizden geldiğince bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ayrıca Türkiye’de yoksulluk sınırının da hane başına 97 bin lira olduğunu, yani bir eve 97 bin lira girmiyorsa o evin ‘fakir’, kişi eğer 30 bin lira altında maaş alıyorsa da kişinin ‘aç’ olduğu bir noktadayız” dedi.

İTTİFAK YANITI

Yavuz Ağıralioğlu da seçim ittifakı sorusuna “Biz müstakil bir iradeyle yürüyeceğiz. Ama Cumhuriyet, vatan, millet, devlet, ekonomi, alın teri, ne diyorsanız... Demokrasi, hukuk... Bunlarla ilgili şuur beraberliklerimiz mutlaka olacaktır” karşılığını verdi.