Özel, Ramazan etkinlikleri tartışmaları için uyardı... Siyasete alet etmeye çalışıyorlar

ZOR GÜNLERDEYİZ

“Hiç şüphe yok zor günlerdeyiz. En başta hiç şüphe yok ki siyasi tarihimizin en büyük saldırılarından bir tanesi ile karşı karşıyayız. Bunun karşısında şüphesiz büyük bir cesaret, kararlılık, birlik ve beraberlik içinde mücadele ediyoruz. ‘Madem ki milletle kucaklaşamıyoruz, o zaman biz yine kutuplaşmaya dönelim. Madem ki bir siyasi parti ile baş edemiyoruz. Ona saldıralım, onu paralize etmeye çalışalım. Buradan çıkacak olan tansiyondan, gerilimden beslenelim’ anlayışının bir yıldan fazla bir süredir bize de ne yaptığı, ülkeye de ne yaptığı ortada.

OYUNA GELMEYELİM

Şimdi bir yandan doğrudan Milli Eğitim Bakanı’nın eliyle, ağzıyla ülkede bir kutuplaşmaya ve ramazandaki duyguları bir yandan suistimal etmeye bir yandan da buradan yaratacakları kutuplaşmayla bu işi siyasete alet etmeye çalışan birileri var. Burada iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Bir, oyuna gelmemek lazım, bir de oyuna gelmeme oyununa gelmemek de lazım. O yüzden hem kendi siyasi ciddiyetimizi, bizi var eden değerlere, Cumhuriyet’i, onun en sağlam kolonlarını gözümüz gibi kollamak ama bir yandan da buradaki çatışma alanından bir siyasi çıkar bekleyenlerin heveslerini kursaklarına bırakmak durumundayız.

BİZ TÜRKİYE’YİZ

Türkiye İttifakı, içinde Türkiye’nin bütün demokratlarını barındırır. Onun için bütün Anadolu’ya şöyle seslenmek isteriz, ‘Biz Türkiye olarak biriz, beraberiz. Ülkemizle, vatanımızla, milletimizle, bayrağımızla, Atatürk’ümüzle birlikte bundan sonraki süreçte Türkiye’nin yüzde 90, 95’i olarak, bu büyük aile olarak aramıza nifak sokmaya çalışanlara, farklılıklardan kavga çıkarmaya çalışanlara, sürtüşmeden tansiyon, tansiyondan siyasi nema çıkarmaya çalışanlara karşı biz birbirimizi seviyoruz ve hep birlikte çok güzel günlere omuz omuza, kol kola yürümeye kararlıyız.

CESURLAR KAZANACAK

Bundan sonraki süreçte değerli örgütümüz, hiçbir şey bugünlere kadar geldiğimiz şu son bir - 1.5 yıldan daha kolay olmayacak, zorlanacağız. Daha büyük saldırılar olacak ama bir tek şeyi biliyoruz. Bu mücadelenin sonunda cesur olanlar, teslim olmayanlar, kötülerin karşısında iyiler, bu saldırının karşısında hem sakinliğini, hem haklılığını, hem de cesaretini muhafaza edenler kazanacak.”

ŞEHİT PİLOTUN AİLESİNE TAZİYE

Özgür Özel, önceki gün Balıkesir’deki 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan eğitim uçuşu için havalandıktan sonra uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın ailesini telefonla aradı. Şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Özel, kahraman pilotun şahadeti nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

ÖZEL’DEN ÇETİN’E ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin’i İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. CHP’den yapılan açıklamaya göre, Özel, bir süredir tedavi gören Çetin’i ziyaret ederek, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

