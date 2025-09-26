Özel: Partimizden atılmış insanları pazartesi o binaya sokmayız

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE1 kanalına verdiği röportajda özetle şunları söyledi: (YSK’nın önceki gün mahkemenin durdurma talebine karşın İstanbul İl Kurultayı için verdiği yapılabilir kararı) “Dün artık YSK Başkanı Anayasa maddesini hatırlattı. ‘Seçimler, seçim kurullarının ve YSK’nın işidir, size ne be kardeşim’ dedim. Asliye hukuk mahkemesi üzerinden bir siyasi partiye operasyon çekiyorlar. YSK bıkmış artık bunlardan. Türkiye’de seçimler yürüyemez böyle olursa. Asliye hukuk mahkemeleri YSK’nın temyiz mercii olabilir mi? O zaman her siyasi görüş kendine bir hâkim ayarlar, birbirlerinin seçimini bozdurur. Bu yapılan yargı terörü.

BERHAN ŞİMŞEK’E SABRETTİK

(Berhan Şimşek, Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu birlikte mi hareket ediyor) Kemal Bey ile bu yaşananları aynı cümle içinde almak istemem. Berhan Şimşek partinin çok uzun yıllar gerçekten sabrettiği bir figürdür. CHP’de il başkanlığı görevi önemlidir. Bunun geçmişine hürmeten partiden uzaklaştırılmasın diye sabrettik. Parti saldırı altında, 19 Mart darbesi yaşanmış, Ekrem İmamoğlu içeri atılmış, kayyumu çevirmişiz, olağanüstü kongre toplamışız, 1200 küsür delege ‘Genel başkanın arkasındayız’ demiş. O gün elinde olmayan imzalarla kurultayı birbirine katıyor. Adamların tek amacı ‘CHP’de kavga var’ görüntüsü.

BABAMI, KIZIMI ATASALAR

Öte yandan Gürsel Bey kendisi istifa etmişti. Daha sonra istifasını işleme koymamış. Bizim hürmet ettiğimiz birisi. Partiye kayyum atandığı gün kolayı neydi? ‘Gürsel Bey ağabeyimizdir, buyursun gelsin.’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine babamı, kardeşimi, kızımı atasalar partiden atmazsam namerdim. Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’daki emanetine 5 bin polisle girilir mi? Bugüne kadar bu partide bir büyüğüme saygısızlık yapmadım. Bir kusurum, bir hatam olmamıştır. Ama AK Parti yargısıyla CHP’ye gazla girip...

ARTIK BENİM OFİSİM

Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’na polisle girdiğinde binanın statüsünü değiştirdi. Orası artık benim çalışma ofisim. Oranın yönetim katına arkadaşlarımız polisi de kayyumı da sokmadı. Odaya kendilerince girmişler. Günde birkaç saat geliyorlar. Arkadaşlar ‘Bunları atalım’ dedi, ‘Bize yaşatılan görüntüyü kimseye yaşatmayın’ dedim. Ama pazartesi günü biz mazbatayı aldıktan sonra ben orayı tekrar il başkanlığı olarak atadıktan sonra, artık oraya partimizden atılmış insanları makul bir gerekçesi olmadan sokmayız. Yarın Gürsel Tekin’in insani bir ihtiyacı olur, elini uzatır ilk tutan ben olurum. Ama bu işlerin içinde yüzüne bakmam. AK Parti operasyonunun bir parçası olmasını kabul etmiyorum.”

KILIÇDAROĞLU YANITI: KENDİ EŞİME SÖYLENMİŞ SAYARIM

Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşiyle ilgili sorulara şu yanıtları verdi: “Ben gözümle görmediğim, kulağımla duymadığım hiçbir şeyi Kemal Bey’e mal etmedim. Bunların karşısındayız. Bunların tamamı yakışıksızdır. Hele hele aileyle uğraşmak... Ben Kemal Bey’in eşine söylenmiş sözü kendi eşime söylenmiş sayarım. CHP’nin genel başkanını eski genel başkanla sürtüştürmenin bu partiye hiçbir faydası yok.”

İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI

BEN DEĞİŞTİREMEM

Özgür Özel “Ekrem İmamoğlu benim adayım olsa belki düşünür, belki değiştiririm. Ben karar vermişim. ‘Şimdi içeride onun yerine şu daha doğru olur’ derim. Ama yapamam çünkü benim adayım değil. Partinin adayı olsa ilgili kurulları toplarım. Ekrem İmamoğlu milletin adayı” diyerek şu mesajı verdi:

“Ekrem İmamoğlu’na 15.5 milyon insan oy kullandı, onu milletin adayı yaptılar. 15.5 milyon kişinin aday yaptığı birini ben değiştiremem, kendisi bile vazgeçemez. ‘Önce adalet sağlanacak’ dedik, devam ediyoruz. Ama seçimler yaklaşır, adaylığına hukuki bir engel çıkarsa, Ekrem Bey’in de benim de partinin de Türkiye’nin de yeni bir adayı olur, hep beraber arkasına geçer, bu seçimi yine kazanırız. Ekrem Bey’in adaylığı teknik olarak olmayacak olursa da kararı ben vermeyeceğim. Kararı millet verir. Millete sormak gibisi yok.”

ÖZEL’İN 31 FEZLEKESİ KOMİSYONDA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bu ay başına kadar hazırlanan dokunulmazlık fezlekelerinden Meclis Adalet-Anayasa Komisyonu’na sevk edilenlerin sayısı 31’e ulaştı. CHP Lideri, genel başkanlık döneminde hakkındaki toplam dosya sayısında selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçti. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2023 genel seçimiyle birlikte Meclis dışında kaldığında, hakkındaki toplam 28 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı tarafından savcılıklara iade edilmişti.

Özgür Özel hakkında ise TBMM’ye gönderilen fezleke sayısı 31 oldu. Özel’in eylül ayında yaptığı bazı açıklamalarla ilgili de savcılıklarca soruşturmalar açıldığı bildirilmişti. Bu soruşturmalara ait tezkerelerin de Cumhurbaşkanlığınca Meclis’e gönderildiği ve yeni yasama yılında Özel hakkındaki fezleke sayısının artabileceği belirtildi.

SUÇLAMALAR

Özel’in karma komisyona havale edilen dosyalarında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret. Suç işlemeye alenen tahrik. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlamaları yer alıyor.