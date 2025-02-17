Özel: Partimiz saldırı altında

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CHP Lideri Özgür Özel, Manisa’da Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Kula ilçesindeki törende konuşan Özel, Manisa’nın her yönüyle büyük bir turizm potansiyelini barındırdığını söyledi. Özgür Özel, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nın turizmdeki önemine değinerek, buranın yeterince tanıtılması durumunda Türkiye’ye en çok döviz getiren merkezlerden biri olacağını belirtti.

KURULTAY ÜZERİNDEN

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, genel başkanlığa seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı üzerinden partisinin ve kendisinin baskı altına alınmaya çalışıldığını savunarak, şunları kaydetti: “Partimiz çirkin bir saldırının altında. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. Bir meczuba bir dilekçe verdirmişler, bir yıldır dosya açıkta duruyor.

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KİMSE ÜZÜLMESİN

Bir tane kanıt yok, evrak yok, şahit yok. Şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok. Biz biriz ve beraberiz. Hep birlikte durmamız gereken yerdeyiz. Buradan bu çirkin saldırılara üzülen herkese söylüyorum, kimse üzülmesin. Bu süreci hep beraber kararlılıkla, omuz omuza, alnımız açık, başımız dik ve gururla ilerletmeye devam edeceğiz.” Konuşmaların ardından Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, açılışı yapılan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi’ni gezdi.

KAVGALI BİR SÜREÇ

- Türkiye’de siyasetin çok gergin, kavgalı ve zorlu süreçlerden geçtiğini söyleyen Özel, şöyle devam etti: “Biz burada bir cesaret göstermenin, dik durmanın, dirençli durmanın, mücadele etmenin önemini biliyoruz. Ama bir yandan da iktidar, insanların yokluğu, yoksulluğu, işsizliği, çaresizliği konuşulmasın diye başka şeyler konuşturmak, gerginlikler yaratmak için kavgalar çıkarmak istiyor. Biz onlarla mücadele edeceğimizde, hukuk zemininde, siyasi zeminde mücadele ediyoruz. Ama onlar gibi değil. Onlar gibi sırtımızı sizlere, emeklilere, asgari ücretlilere, yoksullara dönmüyoruz. Yüzümüzü emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, işsize ve gençlere dönüyoruz. Memnuniyet anketleri sunuldu. Türkiye’de CHP’li belediyelerden memnuniyet oranı yüzde 58.”