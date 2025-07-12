Özel: Partimiz barışın yanındadır

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SOSYAL medya hesabından paylaşım yapan CHP Lideri Özgür Özel, şunları vurguladı: “CHP terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz.

MECLİS’TE YÖNETİLMELİ

Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir. Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir. Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

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‘BAKLAVACIYI 1 AY EĞİTMİŞLER’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde vatandaşlara hitap etti. Özel, Manavgat Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında baklava kutusuyla rüşvet aldığı görüntüleri kamuoyuna yansıyan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in 1 ay kadar önce trafik çevirmesinde kaçak içkiler ve şüpheli paketle yakalandığını belirterek, “O baklavacıyı 1 ay boyunca eğitmişler. Elimizde 32 saatlik görüntü var, dakika dakika planlamışlar. Baklavacıyı aldılar, baklavacıyı kendince itirafçı yaptılar” diye konuştu. Özel “Belediye Meclis seçimine gidip Manavgat’ı AK Parti’ye geçirmeye çalıştılar” iddiasında bulundu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma hakkındaki ifadeleri nedeniyle ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan’ re’sen soruşturma başlattı.