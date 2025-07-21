Özel: Parti değil ülke çıkarı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Medyascope’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz bu sürece bir çıkar ilişkisi, parti çıkarı değil, ülkenin çıkarları olarak bakıyoruz. Erdoğan ise kendine bir çıkış yolu arıyor.

OTOKRASİYE RIZA GÖSTERMEYİZ

CHP, bir yandan Diyarbakır’da demokrasi konuşulurken, İstanbul’da otokrasiye rıza gösterecek değil. Abdullah Öcalan’la müzakerelerin sürdüğü, PKK terör örgütü mensuplarının kiminin yurtiçine gelmesi kiminin başka ülkelere gitmesi kiminin siyasete dahil olması gibi seçenekler dile getirildiği süreçte, CHP’nin kent uzlaşısını kriminalleştirenler, hem geçmişte DEM Parti’de siyaset yapmış on kişiyi CHP’nin listelerinden girdikleri için hapislerde tutuyorlar hem de iki tane belediye başkanımızı hapiste tutuyorlar.

Haberin Devamı

KENT UZLAŞISINDAN İÇERİDELER

Şişli ve Esenyurt belediyelerine kayyum atadılar. Bunun yanında da birçok bürokratımız kent uzlaşısından içeride tutuluyor. Bunun da bu süreçte kabul edilebilir bir tarafı yok. Biz bu noktadaki itirazlarımızı dile getiriyoruz. Bu işin bir bölümü ama işin bir diğer yanı, Erdoğan kendisine siyasi ittifak arıyor. Biz her şeye rağmen sürece olumlu katkı sağlamak istiyoruz. Ancak süreci kökünden sabote eden Erdoğan’ın siyasi yaklaşımları, siyasi ittifak gibi sunmaları. Bir yandan Kürt siyasetiyle müzakereleri sürdürüp, bir yandan da kent uzlaşısından arkadaşlarımızın içeride tutulması kabul edilemez..”

KKTC MESAJI: DAİMA KIBRIS TÜRKLERİNİN YANINDAYIZ

Özel, dün ayrıca sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıldönümüne ilişkin paylaştığı mesajında şunları kaydetti: “Bundan 51 sene evvel, Kıbrıs Adası’na barış getirmek için Başbakanımız Bülent Ecevit’in liderliğinde büyük bir mücadele başlatıldı. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. 3’üncü Genel Başkanımız Ecevit ile birlikte Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı, Fazıl Küçük’ü ve Rauf Denktaş’ı saygıyla yâd ediyoruz. Partimiz, Kıbrıs Türkleri’nin haklı mücadelesinin ve kardeşliğinin daima yanında olacak.”

Haberin Devamı

TUTUKSUZ YARGILAMADA MİTİNGLER GÖZDEN GEÇİRİLİR

- CHP Lideri Özgür Özel “‘Ekrem İmamoğlu’nun arkasından çekilmeliler, mitinglere son vermeliler, Ankara siyaseti yapmalılar’ gibi ifadeler aracılar kanalıyla, zaman zaman alternatif kanallardan ulaşıyor” diyerek şöyle devam etti: “Ama bu böyle resmi kurulmuş bir diyalog kanalı değil. O ayrı bir şey ama şunu söyleyelim, biz mitingleri boşuna yapmıyoruz. Bu kadar zulüm varken bizim sessiz kalmamız, duyarsız kalmamız ya da toplumdaki bu öfkeyi, tepkiyi örgütlemememiz düşünülemez. Ama örneğin tutuksuz yargılama ortamının sağlandığı, TRT’den ve isteyen tüm kanallardan sansürsüz özgürce bütün yargılamanın yayınlandığı bir ortamda belki CHP miting takvimini gözden geçirebilir. Zaten bu mitingler tepki mitingleri, eylem bunlar. Bizim amacımız arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturmak. Bu mitinglerde amacımız arkadaşlarımızı yargılanmaktan kurtarmak değil. Biz adil, şeffaf yargılanmak ama tutuksuz yargılanmak ve milletin verdiği görevi yapmaya devam etmelerini sağlamak istiyoruz.”

Haberin Devamı

TUTUKLU ÇALIK’I ZİYARET... GÖRÜŞME HAKKINI ANNEYE DEVRETTİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastalığı dolayısıyla İzmir’de tedaviye alınan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret için hastaneye gİtti.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Özel, “Hocamız ve yetkililerin onayıyla bana verilen bir kişilik görüşme hakkını Mehmet Murat Çalık’ın annesine devrettim. Onu steril kıyafetlerle, boneyle, maskeyle evladına kavuşturacaklar” dedi. Çalık’ın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yapılan tetkiklerinde lenfoma nüksü belirlenmişti. Çalık’ın annesinin oğlunu pencereden görmek için hastane önünde beklediği fotoğraflar büyük yankı uyandırmıştı.

Haberin Devamı

Daha önce kanser tedavisi gören Murat Çalık’ta hastalığın tekrarladığı sanılıyor.