Özel oturumda Özel jesti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla düzenlenen resmi törende Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Meclis Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Buradaki törene parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da Meclis’e gelişinde Başkanvekili Celal Adan eşlik etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş da Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası’nı selamlayan Erdoğan’ı Şeref Kapısı önünde karşıladı. Törenler dolayısıyla Meclis’te geniş güvenlik önlemleri alındı. Genel Kurul salonu, açılış öncesinde bomba arama köpeği Ateş’in eşlik ettiği ekiplerce arandı.

KARŞILIKLI NEZAKET

Salonda tüm milletvekillerinin masalarına kırmızı-beyaz gül demetleri bırakıldı. CHP lideri Özgür Özel, salona girdiğinde, aynı gün kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına kadar giderek elini sıktı. Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de tokalaştı. Bahçeli ise oturum sona erdiğinde DEM Parti grubuna giderek DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri ile selamlaştı. Bahçeli, yakın zamanda annesi vefat eden Bakırhan’a başsağlığı diledi.

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GRUBA MESAJLI TALİMAT

Genel Kurul açılmadan önce CHP grup yönetimince milletvekillerine SMS gönderildi. Bu mesajda, “TBMM Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek törene vakti olan milletvekillerimizin katılması uygun olur. Cumhurbaşkanı, Genel Kurul’a giriş yaptıktan sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelirken ayağa kalkılacak, ancak alkışlanmayacak. Cumhurbaşkanı uğurlanırken Genel Başkanımız ve Grup Başkanvekillerimizin tavrına uygun hareket edilecektir. Grubumuzun yeni yasama yılı açılış özel oturumunda birlik ve bütünlük içinde davranmasını bilginize sunarım” denildi.

ÇOĞUNLUK ÖZEL’E UYDU

Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelirken CHP Lideri Özel öncülüğünde CHP Grubu’nun büyük bölümü ayağa kalktı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez’in aralarında olduğu sınırlı sayıda milletvekili ise ayağa kalkmadı. CHP yönetiminin mesajına tepkili olan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başta olmak üzere bazı milletvekilleri de salona girmeyerek kuliste bekledi. CHP kaynakları, “127 sandalyeli CHP Grubu’ndan 16 milletvekili Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldiğinde Genel Kurul’a girmeyerek kuliste bekledi. CHP Grubu, Erdoğan kürsüye gelirken ayağa kalktı, ancak alkışlamadı” bilgisini verdi. Erdoğan’ın girişinde muhalefetten İYİ Parti grubu daha önce uyguladığı gibi ayağa kalkarken, DEM Parti grubu ise geçmişte olduğu gibi oturmayı tercih etti.

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KURTULMUŞ’TAN KAVGA UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı salona davet etmeden önce açılış konuşması yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen yasama yılına damgasını vuran kavga ve gerilimlere karşı uyarılarda bulundu. CHP’li Sibel Suiçmez Kurtulmuş’un konuşması boyunca, “Meclis Anayasayı İhlal Ediyor” yazılı dövizi tuttu. Kurtulmuş, şunları söyledi:





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“Ne yazık ki bu kadar yoğun, meşakkatli ve nezaketli bir çalışmaya rağmen, maalesef, birkaç oturumda ortaya çıkan kaba, hakaret eden yıkıcı sözler ve kavga görüntüleri TBMM ’nin mehabetine (saygınlığına) yakışmamış, fedakâr çalışmalara gölge düşürmüştür. Ümit ediyorum ki yeni yasama dönemiyle birlikte, bizim faaliyetlerimizi çok daha dikkatli, nezih bir üslupla ve gerçekten demokratik bir olgunlukla sürdürmemiz mümkün olsun. Yeni anayasa çalışmalarıyla da demokrat, katılımcı, kuşatıcı, özgürlükçü ve güçler ayırımını esas alan yeni bir anayasayla Türkiye’ye nefes aldırmak da mümkün olacaktır.

Meclisimizin üstüne düşen önemli ödevlerden biri de gerçekten etkin ve kaliteli bir yasama sürecinin ortaya çıkması ve yasama kalitesinin artırılması için Meclisin çalışmalarını daha ilerleteceğini düşündüğümüz çağdaş bir İç Tüzük’ün yapılabilmesi için de siyasi partiler olarak hep birlikte bir araya geleceğiz. ”

‘BİRBİRİMİZİ KIRMIYORUZ İNŞALLAH’

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, eşi Sevinç Kurtulmuş ile birlikte gece de resepsiyonda konuklarını ağırladı. Resepsiyona, devlet erkanı, milletvekilleri, bakanlar, yargı organlarının yöneticileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarının yanı sıra, spor, sanat ve farklı toplum kesimlerinden davetliler katıldı.





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Olimpiyatlarda ikonik hareketiyle ünlenen sporcumuz Yusuf Dikeç ile sanatçı İbrahim Tatlıses salonda büyük ilgi gördü. Geceye damgasını ise MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çıkışı vurdu. Bahçeli yanına gittiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre sohbet etti. Özel, Bahçeli ile sohbetine ilişkin, “Devlet Beyin ifadeleri ağırdı, ben de gerekli cevabı verdim. Ama kendisi ‘Birbirimizi kırmıyoruz değil mi, siyasetin gereği böyle ifadeler oluyor’ dedi, ben de ‘Hepimiz doğru bildiğimizi söyleriz ama nezaketten taviz vermeyiz’ dedim” dedi.

ERKEN EMEKLİLİK PLANI

CHP Lideri ayrıca “20 kadar arkadaşımın benim içime sinmiyor diye ayağa kalkmadı. Ayağa kalkmamalarını anlayışla karşılıyorum. Erdoğan zamanında seçim diyorsa, ben bir daha yokum artık diyor demek ki. Emeklilik tercih ediyorsa o kendi tercihi ama bizim onun için bir erken emeklilik planımız var” diye konuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yeni yargı paketinde toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak şekilde infaz düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Tunç, internetten yasa dışı bahisle mücadele için toplantı yaptıklarını da söyledi.