Özel: Ortak vicdan siyasete yol gösterecek

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Manisa’da oturduğu sitedeki havuzun arızasını gidermek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziyelerin kabulüne dün üçüncü günde de devam edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Özel, yaşanan kazanın ardından dayanışma gösteren ve destek verenlere teşekkür ederken, “Ferdi Başkan 1.5 yıl bile sürmeyen Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında Manisa’da il başkanlığından geldiği bu yolda, partililerin gönlünü fethetmişken, 1.5 yılda bütün Manisa’nın gönlünü fethetti. Kazadan sonraki birkaç günde Türkiye onu tanıdı, sahiplendi ve gözyaşları ile uğurladı” dedi.

BİRLİKTELİK ÖRNEĞİ

Özel, cenazenin siyasi kutuplaşmaları aşan bir birliktelik olduğunu vurgulayıp şöyle devam etti; “Tüm siyasi partilerin üst düzey temsilcileri, Türkiye’nin bütün renkleri, siyasi görüşleri Manisa’da kucaklaştı. Bu çok kıymetliydi. Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Türkiye’de bu ortak vicdan siyasete yol gösterecektir. Millet ‘Ben seçtiğime sahip çıkarım’ diyor. Seçilmişlere saygı göstermek lazım. Kusuru varsa gereği yapılır ama seçilmiş görevde kalmalı.

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MANİSA SAVCILARI YAKINDAN BİLİR

(Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesine ilişkin ihmallerle ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin serbest bırakılması) Manisa savcıları olayı yakından bilen, şehrin havasını koklayan, Ferdi Başkanı tanıyan kişiler. Süreci en iyi şekilde yürüteceklerine inanıyoruz.

(Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla çıkarılan yakalama kararı) Savcının elinde somut kanıt yok. Muhalefetin sesini kısmaya yönelik bu tutum kabul edilemez.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN TUTUKLULUĞU

Mahkemenin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında verdiği tutukluluğunun devamı kararına da değinen Özel, “Bir siyasi parti genel başkanının bir dakika gözaltında olması bile yanlıştır. Hak ettiği gibi beraat edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU DAVASINDA YER DEĞİŞİMİ

Tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasının yerinin değiştirilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten Özel, “Mahkeme kararı olmadan, tarafların bilgisi dışındaki değişiklik kabul edilemez. Bu, korkulacak iş yaptığının göstergesidir” dedi.



GAZİOSMANPAŞA’DA BEN OLSAM ADAY ÇIKARMAZDIM

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İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasına ilişkin de konuşan Özel, “Belediye AK Parti’ye geçmedi, başkan CHP’li ve görevde. Yerine vekil seçilmesi gerekiyordu. Erdoğan’ın vekil seçimine tebrik telefonu göndermesi yanlıştır, yargıya baskıdır” dedi. “Ben olsam AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçilecek olursa aday çıkarmazdım” diyen Özel, seçim süreçlerinin demokratik şekilde işletilmesi gerektiğini söyledi.