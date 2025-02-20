Özel: Önseçimi yaptırmamaya çalışıyorlar

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün partisinin il başkanlarıyla buluşmasında özetle şunları söyledi: “Şu anda Türkiye’de bir sivil darbe hazırlığı, hatta bir sivil darbe sürecinin içindeyiz. Biz bütün askeri darbeleri kınıyoruz, geçmişteki. Bütün askeri darbelerden zarar gördük. Biz her darbeye karşı olduğumuz gibi 15 Temmuz’da bu iktidara yapılan darbeye, ki darbeler iktidarlara yapılır, bütün dünya döner o ülkedeki muhalefete bakar, ana muhalefetin gözünün içine bakar, ne diyor diye.

EN SERT İFADELERLE CEVAP

Bir toplumsal destek bulursa, olur o iş. ‘Hayır’ dedik, ‘Asla’ dedik. ‘Hadi oradan’ dedik. Buraya telefon açtılar genel başkanımız uçaktaydı, özel kalemi bana iletti. ‘Genelkurmay‘dan genel başkanımıza bir not var. Mustafa Kemal’i destekleyen Atatürkçü subaylar da darbenin arkasında.’ Dedim ‘Değillerdir, inanmıyorum. Ama kim yapıyorsa yapsın o darbenin karşısındayım’ deyip, kendilerine, darbecilere doğru en sert ifadelerle mesaj yollamışız. Daha genel başkanımız uçakta, İstanbul hava sahası kapalı, tankların ne yaptığına millet aymamışken sinkaflı cevap yolladık darbeyi yapanlara. Sonra anlaşıldı ki Atatürkçü subayların hiçbir tanesi bu pisliğe alet olmamış.

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KURULTAYIMIZ TERTEMİZ

Ve biz orada öyle durmuşuz, darbeye karşı tutumumuz belli. Bugün bir sivil darbe mekaniği işliyor ve Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sivil darbe mekaniğine karşı ne söyleyeceğini merak ediyorum. Bugün birileri CHP’nin, hepinizin gözü önünde, hepimizin gözü önünde, bütün dünyanın da takdir ettiği şekilde, Türkiye’de demokrasi bir partide olsun işliyormuş dedikleri şekilde yapılmış demokrasi kurultayını, birileri 1.5 yıldır bekleyip bizi düşüremedikleri tuzağa, düşürdüklerini bulup da onları ifadeye çağırarak başlattıkları bir süreçte, ellerindeki kiri partimize bulaştırmaya çalışıyorlar. Ve tertemiz kurultayı, dün 81 il başkanımız geldi, diyorlar ki ‘46’mız genel başkanın karşısındaydık, 35’imiz yanında. Bütün delegeler bize bağlı. Aynı uçakla, aynı otobüsle geldim, aynı otelde kaldım, aynı kahvaltıyı ettim. Ben bu kurultayda bu söylenenlerden bir tanesini duymadım’. Karşımızda darbe ittifakı var. Sonucu hazmedemeyenlerin, o sonucun ürettiği 31 Mart’ın mağluplarının ve esas olarak da bugün yükselen umudu korkuya çevirmeye çalışanların örgütlediği bir darbe mekaniği var.”

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BİZ AYAKTAYSAK OTURANLAR UTANSIN

Özel, “Bugün bir siyasi darbe yapılıyor. Bir cumhurbaşkanına, mevcut cumhurbaşkanına değil. Bu milletin seçeceği bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışıyorlar. Bir sonraki cumhurbaşkanına” diyerek şöyle devam etti: “Buradan Erdoğan’a sesleniyorum, darbeyi sana yaparlarsa ben karşısındayım. 15 Temmuz’da gördün. Soruyorum, sen bu darbenin neresindesin? Adayımızı belirlemeye çalışıyoruz, aday adaylarının başvuru günlerindeyiz. 23 Mart’ta yapacağımız önseçimi yaptırmamaya çalışanlar, çıkaracağı cumhurbaşkanı adayının seni yeneceğini bildiğiniz için mi bu darbenin içindesiniz, yönetimindesiniz?

Değilseniz çıkın bu darbe girişimine karşı bir tutum alın. Sana darbe yapıldığında sana sahip çıkan, bu demokrasinin mimari CHP’ye darbe yapmaya çalışanlara da içinde olanlara da işbirlikçilerine de göz yumanlara da yazıklar olsun. Söz veriyorum başaramayacaksınız. Biz ayaktaysak oturanlar, susanlar utansın.”