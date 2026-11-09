Özel önseçime katıldı: Kapı kapı anlatacağız

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün partisinin Ankara İl Başkanlığı’ndaki önseçimde özetle şu mesajları verdi:

“Biz, YENİ Parti’deki en önemli yeniliği doğrudan demokrasi olarak tanımladık. Dedik ki ‘Sözün, kararın, yetkinin üyede olacağı bir parti kuracağız.’ Geçmişte çok konuşulurdu bu. Hep de Siyasi Partiler Yasası’nın olanaksızlıklarından bahsedilirdi. Çünkü o, delege sistemini öngörüyor. Delegelerle kurultay yapıyorsunuz. O da partinin uzun süre bir iç mücadele vermesini ve yetkinin sürekli devredile, devredile en sonunda 1300 kişinin elinde kalmasını sağlıyor. Kimin delege olduğu bir başka tartışma konusu.

DELEGE TARTIŞMASI

Delegelerin kararları nasıl verdikleri bir başka tartışma konusu. Hatta bunun üzerinden de Türkiye’nin, ülkenin kurucu partisine yargı darbesini dahi efendim işte ‘Delegenin iradesi öyle mi oldu, böyle mi oldu’ tartışmalarıyla yürüttüler. O tartışmayı en çok dillendirenlere ‘Gelin, boşverin delegeyi. Biz bütün üyelere, Türkiye’deki bütün üyelerimize soralım’ demiştik. O yüzden çok çalıştık, çok gayret ettik. Ama bugün geldiğimiz noktada son olarak ilçe başkanlarından başlayıp, il başkanlığı ile devam edip, şimdi de genel başkanın üyeler tarafından doğrudan belirlendiği bir seçimi yaşıyoruz. Demek ki olunca oluyormuş; demek ki isteyince, inanınca, mücadele edince bu konuda oluyormuş.

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O SEÇİMİ ALACAĞIZ

Çektiğimiz acılar, ızdıraplar, gördüğümüz kötülükler, uğradığımız haksızlıklar, bizlere yapılan baskılar... Herkes şuna inansın; bu kadar kötülük kimsenin yanına kalmaz. Bu kadar çekilen ızdırap, acı, üzüntü de boşuna çekilmez. Her mücadelenin sonunda bir mükafat vardır. O sandığa varacağız, o seçimi alacağız, bütün yüzleri güldüreceğiz.”

OYLARIN TAMAMINI ALDI

- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlık önseçiminde geçerli oyların tamamını aldı. Partiden yapılan açıklamada, önseçimin Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta büyük bir demokratik katılımla tamamlandığı belirtildi.

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Kesinleşen sonuçlara göre 639 bin 454 üyenin sandığa giderek oy kullandığı, katılım oranının yüzde 81.3 olduğu aktarılan açıklamada, Özel’in geçerli oyların tamamını aldığı kaydedildi.

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı.” ifadesine yer verilen açıklamada, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelere, bu büyük ve tarihi demokrasi şölenine emek veren parti örgütlerine teşekkür edildi.

250 BİN KİŞİLİK SEÇİM ORDUSU

Bundan sonraki süreçte çok önemli yenilikleri sürdürmeye devam edeceğiz. İlk işleri mahalle meclislerini oluşturmak. Mahalle meclisleri, ilçe meclisleri ve il meclisleri ile üyenin sadece seçimde değil; siyasetin üretilmesi, tartışılması ve uygulanması sırasında da sözünü söyleyecek, kararı verecek, yetkisini kullanacak durumda olacak. 250 bin kişilik bir propaganda ordumuz var, seçim kampanyası ordumuz var. Mahallelerde bundan sonra bu ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğimizi konuşup, sonra o mahalleye hep birlikte anlatacağız. Kapısı çalınmadık, evine gidilmedik, ziyaret edilmedik seçmen kalmayacak. Derdini duyarsak, gücümüz nispetinde çözmeye uğraşacağız. Ama esas olarak Türkiye’yi seçimlerden sonra nasıl yöneteceğimizi kapı kapı anlatacağız. Hep birlikte göz hizasında siyaset yapıyoruz. Vatandaşın gözünün içine baka baka, onun derdini nasıl çözeceğimizi, Türkiye’yi yeniden nasıl ayağa kaldıracağımızı ve Türkiye’nin kurulduğu günde öğütlendiği gibi gelişmiş ülkeleri yakalayıp aşacak bir güce nasıl erişeceğini hep beraber anlatacağız.