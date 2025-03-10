Özel okulun adı yetmez

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Özel okul ücretleri, bu yıl da erken kayıt dönemi boyunca eğitim dünyasının en çok konuşulan konuları arasındaydı. Sadece eğitim için 200 bin liradan başlayan ücretler, okulun konumuna, uyguladığı eğitim programları ya da sosyal imkânlarına göre 1 milyon 200 bin liraya kadar ulaştı. Bu fiyatlara yemek hizmeti de eklendiğinde ortalama özel okul fiyatları 250 bin ile 500 bin lira arasında şekillendi. Ortalamayı temsil etmese de bazı okullar ise 1 milyon 500 bine ulaşan fiyatlarla şaşırttı.

ERKEN KAYITTA SONA DOĞRU

Şubat ayında başlayan özel okullarda erken kayıt dönemi artık yavaş yavaş sona eriyor. Velilere teklif edilen avantajlı fiyatlar da artmaya başlıyor. Süreç mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Veliler de iyi bir okul seçmeye çalışıyor. Ancak bazılarının kafası karışık. Eğitim, yemek, servis, kitap, kıyafet derken giderek yükselen ücretler bütçeleri zorlayabiliyor. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, özel okul seçerken dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili şunları söyledi:

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SEÇERKEN BİLGİ EDİNİN

“Çocuğun güvenli ve donanımlı bir ortamda iyi eğitim alabilmesi tüm yaşamını etkiler. Öğrencilerin ilgi ve dikkatine sunulacak kaynaklar, eğitimi görsel ve bilişsel düzeyde geliştiriyor. Teknolojinin ve araçlarının gösterdiği ilerleme özel okullarda eğitim yöntem ve teknikleri bağlamında çeşitliliğe imkân sağlıyor. Veliler okulun kendi imkânlarına, çocuğunun kapasitesine uygun olmasına da dikkate etmeli, sadece adını duyduğunuz bir okulu tercih etmeniz beklentilerinizi karşılamayabilir. Okul hakkında yeterli bilgileri edinmek önemli.”

14 KRİTER

Zafer Öztürk velilerin bilgi edinmesi gereken temel konuları ise şöyle sıraladı:

- Özellikle büyük şehirlerde okula ulaşım durumu.

- Sınıflardaki öğrenci sayısı.

- Sağlık birimi olup olmadığı.

- Yemekhane ve kantinindeki sağlık ve hijyen koşulları.

- Derslik ve laboratuvarların donanımları ve aktif şekilde kullanılıp kullanılmadığı.

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- Sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler.

- Disiplinler arası işbirliği çalışmaları, bunun sonucunda bilginin farklı disiplinlerde etkin öğrenmeye dönüştürülmesi.

- Rehberlik servisinin çalışmaları ve takibi.

- Sınıf öğretmenlik sisteminin etkin çalışıp çalışmadığı.

- İlgili düzey müdür yardımcıları ile iletişim ve öğrenci takibi.

- Sınıf içi öğrenme ve öğretme teknikleri ve konu tekrarlarının nasıl bir sistematik içinde yapıldığı.

- Ölçme ve değerlendirme teknikleri.

- Hafta içi - hafta sonu ücretsiz kurslar olup olmadığı.

- Sosyal etkinliklerin çeşitliliği.