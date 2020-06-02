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AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Özel okullarda telafi 15 Ağustos’tan sonra

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Özel okullarda telafi 15 Ağustos’tan sonra
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran’a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos’tan sonra yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu ve şunları söyledi:

“Yüz yüze telafi eğitimi, özel okullarda 15 Ağustos 2020 tarihinden sonra başlayacak olup toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek. Bu esnek bir karar, isteyenler telafi eğitimlerini okullar açıldıktan sonra da yapabilir. Özel okullar eğitimin zamanı ve süresini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek.”

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