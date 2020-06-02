Özel okullarda telafi 15 Ağustos’tan sonra

“Yüz yüze telafi eğitimi, özel okullarda 15 Ağustos 2020 tarihinden sonra başlayacak olup toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek. Bu esnek bir karar, isteyenler telafi eğitimlerini okullar açıldıktan sonra da yapabilir. Özel okullar eğitimin zamanı ve süresini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek.”