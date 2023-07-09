Özel okullarda son viraj

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Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel okullardaki ‘kayıt’ hareketliliği de yoğun olarak sürüyor. LGS puanıyla öğrenci alan özel okulların kayıt takviminde, birinci kesin kayıt dönemi bitti.Geçen perşembe günü başlayan birinci kesin kayıt döneminin ilk gününde, asil listeden seçilen öğrenciler okullara kayıt yaptırdı. Bir gün sonra yani 7 Temmuz Cuma günü de yedek listeden kendine şans bulanlar yeni okullarına kaydoldu. Daha sonra ise okullar kalan kontenjanlarını açıkladılar.

KRİTİK GÜN SALI

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin açıkladığı takvime göre, kontenjan açığı olan okullar, 10 Temmuz’da 09.00-17.00 arası ikinci ön kayıtları yapacak, akşam saatlerinde ise asil ve yedek listeler açıklanacak. 11 Temmuz’daki kesin kayıt gününde de sabah saatlerinde asil listedekiler, öğleden sonra ise yedek listedekiler kesin kayıtlarını yaptırabilecek.

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ŞANS DEVAM EDİYOR

Kayıt döneminde görülen yoğunluk, okulların pek çoğunun kontenjanlarını doldurmasıyla sonuçlandı. Ancak istediği okula giremeyenler için şans devam ediyor. Kontenjanı dolu olan okullar da bu tarihten itibaren ön kayıt başvurusu alacak. Çünkü bu okullara kesin kayıt yaptıran bazı adayların son anda çekilmesiyle yeni kontenjanlar açılması mümkün. İkinci kesin kayıt dönemi olan 11 Temmuz’da, bu süreçte kayıt çeken olursa boşalan yerlere ikinci ön kayıtta başvuran en yüksek puanlı adaylar alınacak.

KAPORALAR YANIYOR

Kayıt sürecinde adaylar ve veliler işi şansa bırakmamak için birden fazla okula ön kayıt yaptırıp listelerde yer bulmaya çalışıyor. Ancak her aday ve veli için okulların istek ve önem sıralaması değişiyor. Hak kaybetme endişesiyle bir okulda kayıt işlemini tamamlayıp okulun yıllık ücretinin yüzde 10’unu yatıran veli, daha çok istediği bir diğer okuldan kayıt hakkı kazanırsa daha önce yaptırdığı kaydı sildirip geçiş yapabiliyor. Ancak bu işlem için ilk kayıt yaptırdığı okula yaptığı ödemeyi yakması gerekiyor.

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VELİLERE UYARI: FATURA KESTİRİN

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Murat Batı’dan velilere uyarı geldi. Batı, cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan KDV artışlarının 10 Temmuz tarihinde yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, özel okullara kayıt yaptıran velileri, “Faturayı kestirin” diye uyardı. Özel okul eğitim hizmetinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 10’a çıktığını kaydeden Batı, “10 Temmuz’dan önce peşin ödenmiş ve fatura kesilmişse yüzde 2’lik fark müşteriden istenemez. Önümüzdeki yıl için parasını peşin ödemişseniz, pazartesinden önce gidip faturayı yüzde 8’den kestirin. Yüzde 2 farkı ödemeyin” dedi.( ANKARA)