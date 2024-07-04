Özel okullarda kayıt telaşı

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Önkayıt dönemini 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında tamamlayan okullar, 2 Temmuz akşamı kontenjanlarına göre puan sıralaması yaparak yedek ve asil kayıt listelerini açıkladı.

ERKENDEN SIRAYA

Adaylar ve velileri ise dün sabahın erken saatlerinde kaydolmak istedikleri lisenin önüne geldi. Kayıt süreci ilk olarak asil listedekilerin isimlerinin okunması ve okul bahçelerine alınmasıyla başladı. Yedek listede olanların gözü asillerden kaçının okula geldiğindeydi. Okulların kayıtlarını kaç puandan kapatacağını talebin yoğunluğu belirleyecek. Kayıt sürecindeki heyecanlı bekleyişin sınav kadar gergin ve stresli geçtiğini söyleyen velilerle adaylar şöyle konuştu:

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Mine Uncu Görgen

‘SINAVDAN DAHA STRESLİ’

- Serkan Özköy: 484 puanla Sankt Georg Avusturya Lisesi Ticaret’e asil listeden kayıt yaptıran ilklerdeniz. Fiyatlara rağmen elimizden geleni yapıyoruz.

- Ali Sarp Özköy: Kayıt sonrası kapıdan çok mutlu çıktım. Bursa’dan geliyoruz ve benim için güzel bir şehirde güzel bir eğitim dönemi başlayacak.

- Hülya Açıkgöz: Kızım Öykü Ada 483 puan aldıktan sonra hem Alman hem de Sankt Georg Avusturya Lisesi’ne önkayıt yaptırdık. İkisinde de yedeklerdeyiz. Sınavdan daha zormuş. Çok gergin bir ortam.

- Mine Uncu Görgen: 484 puanla Amerikan Robert Lisesi, Alman Lisesi ve Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde 200 civarı sıralardayız. Yüksek fiyatların yoğunluğun önüne geçeceğini düşünüyorduk ama öyle olmayacak gibi.

Serkan Özköy, Ali Sarp Özköy

ÜCRETLERDE MAKAS AÇILDI

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan, “Bakıyorsunuz hazırlık sınıfı 900 bin TL olan bir okulun son sınıfındaki öğrencinin ödediği ücret 300 bin TL. Ücretlerde makas açıldı. Bence okullar puanlarını biraz düşürürler” dedi.

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HAZIRLIK SINIFI FİYATLARI

- İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 982 bin 335 TL

-SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi 975 bin TL

-Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 953 bin 180 TL

-Özel Alman Lisesi 905 bin TL

-Saint Benoit Fransız Lisesi 890 bin TL

-Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 862 bin TL

-Saint Michel Fransız Lisesi 833 bin TL

-Özel İzmir Amerikan Koleji 775 bin TL

- İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 750 bin TL

-Özel Tarsus Amerikan Koleji 736 bin TL...