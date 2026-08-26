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Özel okullarda 'isim' düzenlemesi | 1 Ekim'e kadar süre verildi: Yabancı kurum adları değiştirilecek

Güncelleme Tarihi:

#Özel Okul#Okul#MEB
Özel okullarda isim düzenlemesi | 1 Ekime kadar süre verildi: Yabancı kurum adları değiştirilecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 11:33

Özel okullar için yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre Türk özel okulları yabancı isimle eğitim öğretim faaliyetine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak.

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Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarına, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.

DAHA ÖNCE ALINAN YABANCI ADLAR DA DEĞİŞECEK

Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek. Özel öğretim kurumlarına; Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek. Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.

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MİLLİ VE AHLAKİ DEĞERLER GÖZETİLECEK

Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak. Anayasa'da yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının milli ve manevi değerlerle bağdaşması; kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak.

Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları en geç 1 Ekim 2026 tarihine kadar yapılacak. 

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#Özel Okul#Okul#MEB

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