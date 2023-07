Özel okullarda geri sayım... Kayıt maratonu başladı

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sonuçlarının açıklanması ve tercih kılavuzunun yayınlamasının ardından, merkezi sınavla öğrenci alacak özel okullar 26 Haziran’da taban puanlarını ilan etmişti. Bayram tatilinin ardından da özel okullar için ön kayıt dönemi başladı. 5 Temmuz’a kadar sürecek ön kayıtlar, online olarak okulların web siteleri üzerinden yapılabiliyor. Ancak İtalyan Lisesi gibi bazı okullar yüz yüze başvuruyu da kabul ediyor.

ÖN KAYITTASON GÜN YARIN

Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre en son 5 Temmuz günü saat 17.00’ye kadar ön kayıtlarını yaptırabilecekler. Okulların kayıt kabul komisyonu tarafından hazırlanacak ön kayıt listeleri aynı gün saat 18.00’den itibaren okullarda herkesin görebileceği bir yere asılacak ve web sitelerinde yayınlanacak. Kesin kayıtlar 6 Temmuz’da yapılacak. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarını kaybedecek.

YEDEK LİSTE 7 TEMMUZ’DA

7 Temmuz’da ise 09.00’dan itibaren okulda hazır bulunan ve ön kayıt sonrasında yedek listede yer bulan öğrencilerin en yüksek puandan en düşük puana doğru isimleri okunarak okulda hazır bulunan velilerinden imza alınacak ve yedek kayıt listesi oluşturularak kayıtları yapılacak. 10-11 Temmuz’da ise ikinci ön ve kesin kayıt dönemi gerçekleşecek. Ardından okullar kayıt ve kontenjan durumunu inceleyerek serbest kayıt günü dönemi için yeni taban puanlarını ve yeni kontenjanlarını ilan edecek.

NAKİL ŞANSI TANINIYOR

Bu süreç her okulun kendi belirlediği kurallara göre uygulanacak. Diğer yandan özel okul tercih edip kesin kaydını yaptıran adayların devlet okullarında tercih yapma hakkı bulunmuyor. Ancak bu durumda olanlar da yerleştirme esas birinci nakil döneminde her aday gibi nakil yaptırabiliyorlar. Kayıtlar, okul kayıt kabul komisyonu tarafından yürütülüyor. Her okul kendi komisyonunu oluşturuyor. Komisyonda, okul müdürü, Türk müdür başyardımcısı ve kayıtlardan sorumlu bir memur bulunuyor. Kayıtlar sırasında yapılan tüm işlemler tutanakla kayıt altına alınıyor.

TAKVİM

- 3-4-5 Temmuz: 1. ön kayıt dönemi

- 6 Temmuz: 1. kayıt dönemi (asil liste)

- 7 Temmuz: Yedek liste kayıtları ve 2. kayıt dönemi taban puanları ilanı

- 10 Temmuz: 2. ön kayıt dönemi

- 11 Temmuz: 2. asil / yedek kayıt dönemi

- 12-13-14-Temmuz: Serbest kayıt dönemi

- 24-28 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

- 31 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1.nakil sonuçlarının ilanı

- 31 Temmuz- 4 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

- 7 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı