Özel okullara yeni düzenleme

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Düzenleme, özel eğitim kurumlarında kullanılacak kitap ve benzeri malzemeyle okulların marka lisans kullanımları ve öğrenim ücretleri gibi pek çok konuya yeni esaslar getiriyor. Buna göre artık özel okullarda da ‘MEB’e Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’ hükümleri uygulanacak. Marka lisans sözleşmesi yapanlar da dahil olmak üzere okullar, kıyafetlerin serbest piyasa koşullarında velilerce temin edilmesini engelleyici veya kurumlar tarafından belirlenen elektronik ticaret ortamından temine yönelik velileri zorlayıcı uygulamalar yapamayacak. Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

3 YENİ MERKEZ

Düzenlemeyle 3 yeni kurum türü de tanımlandı. Bunlar yabancı dil, kişisel gelişim, bilgisayar, müzik, gösteri sanatları, el sanatları, spor, ahlak ve değerler gruplarındaki programların uygulanacağı ‘Öğrenci Etkinlik Merkezleri’; eğitsel danışmanlık, akademik kaygı, akran zorbalığı, bağımlılık, çocuk eğitimi ve aile, psikolojik ilk yardım, yaşamda anlam gibi programlar içeren ‘Psikolojik Danışma Merkezleri’ ile ‘Dil, Konuşma ve Ergoterapi Merkezleri” oldu.