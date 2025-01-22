Özel okullara şikâyetler arttı

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Özel okulların, eğitim ücretleri dışında kitap, kıyafet ve yemek gibi ek hizmetler için yüksek meblağlar talep etmeleri de şikâyet konuları arasında yer aldı. Verilere göre öğrencilerin kaydını iptal ettiren veliler, ödedikleri ücretlerin iadesinde sorunlar yaşadıklarını ‘Şikayetvar’ platformu üzerinden dile getirdi. Ödenen yüksek ücretler karşılığında bazı özel okulların derslik ve kütüphane gibi fiziksel olanaklarının yetersizliği de velilerin dile getirdiği konular arasında yer aldı. Öğretmenlerin sık sık değişmesi veya deneyimsiz olması ve okul idaresinin velilerle iletişimde yaşadığı problemler de dile getirilen sorunlar olarak kaydedildi.

ETÜT YÖNTEMİNE SİTEM

‘Şikayetvar’a ulaşan bazı şikâyetlerse şöyle sıralandı:

“Geçen sene 50 bin TL ödediğimiz yemek ücreti bu sene yüzde 100 zamla 100 bin TL oldu. 2 sene önce başlanan ve etüt almadığımız halde etüt ücreti adı altında zorunlu olan 2023’de 9 bin TL, 2024’de 16 bin 500 TL ve bu sene 49 bin 500 TL ekstra ödeme talep ediliyor.”

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“Çocuğumuzun 2. sınıf kayıt yenilemesi için uygulanan yüzde 100 civarındaki zammı ülkemizde hiçbir çalışan almadı. Aileler ne yazık ki mağdur ediliyor.”