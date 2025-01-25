Özel okullara kıyafet ayarı

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Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliklere göre öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak.

VELİLER İSTEDİĞİ YERDEN ALACAK

Velilere öğrenci kıyafetlerini elektronik ticaret platformu üzerinden almaları için dayatmaya müsaade edilmeyecek, serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istedikleri yerden alabilecekler. Özel gün, hafta ve kutlamalarda, faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de alınmayacak. Okul müdürlüğü tarafından belirlenecek kıyafette özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar yer almayacak. Okul armaları, formaların üzerine işlenerek üretilemeyecek.

Okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayınlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim öğretim yılı boyunca yapılmayacak.