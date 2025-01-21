Özel okullara fahiş fiyat soruşturması

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kademe başlangıç sınıfı olarak belirlenen okulöncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflara fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

SON 2 YILDA ARTTI

Bu kapsamda MEB, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceledi. Aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi. Bu özel okulların ‘etüt-kitap-kırtasiye-kıyafet -yemek ücreti’ ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu belirlendi. Bakanlığa ulaşan şikâyetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken, Ticaret Bakanlığı’nca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takibe alındı.

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MEB DÜZENLEME YAPMIŞTI

- MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 3 Ocak’ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme yapmıştı. Bu düzenleme ile söz konusu mevzuata ‘Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz’ hükmü getirilmişti. Bu kapsamda okulların, kademe başlangıcı olan anaokulu, 1, 5 ve 9’uncu sınıf ücretleri belirlenirken sunulan hizmetle orantısız fahiş artış yapamayacakları hüküm altına alınmıştı.

KÂR AMACI GÜDEMEZLER

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ilgili maddesindeki ‘Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler’ hükmü, okulların sadece kâr amaçlı faaliyet gösteremeyeceklerini ifade ediyor.