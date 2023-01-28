Özel okullar sorunlarını anlatıyor

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Bu yıl “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı ve Eğitimin Geleceği”başlığı ile düzenlenen sempozyumda özel okul sahipleri sorunlarını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e anlatmak istiyordu. Ancak Bakan Özer son dakikada toplantıya katılmayınca, kurucular sıkıntılarını Genel Müdür Mustafa Gelen’e aktardı. Toplantıda konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, ücret artışının sınırlandırılmasını eleştirdi. Öztürk, medya mensupları ile yaptığı sohbette, “Ekonomik sıkıntı nedeniyle devredilen, kapatılan okullar var. Birçoğu da kapanmamak için sermaye ve ortak arıyor. Özel okullardan öğretmen kaçışı başladı, kurslara eğitim merkezlerine gidiyorlar. Geliri yeterli olmayan veliler de çocuklarını yavaş yavaş alıyorlar” dedi. Toplantıya katılanların büyük ilgi gösterdiği konuşmasında da Zafer Öztürk, on binlerce öğretmene ve kaliteli eğitim almak için özel okulları tercih eden milyonlarca veliye kulak verilmesi gerektiğini söyledi.