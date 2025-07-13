Özel okullar puanlarını açıkladı

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TÖZOK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan, “Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla okulların çoğu kendilerini güvende tutacak taban puan açıklamışlar. Ancak bu başvuruların ve kayıtların buralara gelmeden dolacağını da söylemek mümkün. Çok hayal kurmamak iyi olabilir. Puanların düşük açıklanmış olmasında beklenmeyen bir sonucun çıkmış olması da etkili.

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Bu birincilerin çoğu özel okullardan çıksa da sistem şu anda değişti. Velilerin kayıt haftasını yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum. Kayıt süresi kısa olduğu için hızlı ve kararlı olan veliler kararsızların önüne geçebilir” dedi.