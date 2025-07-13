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Özel okullar puanlarını açıkladı

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#LGS Sonuçları#Özel Okul Taban Puanları#Yabancı Özel Okullar
Özel okullar puanlarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sonuçlarının açıklanması ve tercih kılavuzunun yayınlamasının ardından merkezi sınavla öğrenci alacak olan yabancı özel okullar da taban puanlarını ilan etti.

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TÖZOK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan, “Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla okulların çoğu kendilerini güvende tutacak taban puan açıklamışlar. Ancak bu başvuruların ve kayıtların buralara gelmeden dolacağını da söylemek mümkün. Çok hayal kurmamak iyi olabilir. Puanların düşük açıklanmış olmasında beklenmeyen bir sonucun çıkmış olması da etkili.

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Bu birincilerin çoğu özel okullardan çıksa da sistem şu anda değişti. Velilerin kayıt haftasını yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum. Kayıt süresi kısa olduğu için hızlı ve kararlı olan veliler kararsızların önüne geçebilir” dedi. 

Özel okullar puanlarını açıkladı

Özel okullar puanlarını açıkladı

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#LGS Sonuçları#Özel Okul Taban Puanları#Yabancı Özel Okullar

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