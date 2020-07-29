Özel okullar ne zaman açılacak? Güncel bilgiler ve tarihler

Özel okullar ne zaman açılacak sorusu pek çok vatandaşın gündemindeki önemli maddelerden birisini oluşturmaya devam ediyor. Özel okulların açılış ve eğitime başlayış tarihi bilgilerine göre işlemlerine hazırlıklarını ve planlarını yapacak olan pek çok kişi, özel okullar ne zaman açılacak sorusuna resmi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. İşte, devlet okullarından önce açılacağı duyurulan özel okulların açılış tarihi hakkında bazı bilgiler

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.

Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek. 15 Ağustos tarihi cumartesi gününe denk geldiği için eğitimlerin 17 Ağustos itibariyle başlaması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamada “31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz” paylaşımında bulundu.

Okullar 31 Ağustos’ta açılacak ve gelecek yıl 18 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak – 5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili de 12-16 Nisan 2021’de.

Okulların açılması konusuna "Bütünsel bir ekosistem gibi" yaklaşmak gerektiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Bilim Kurulu ile ilişkilerimize baktığımızda, toplumda olup bitene baktığımızda, öğretmenlerimize, illerdeki yöneticilerimize baktığımızda özgüvenimiz yükseliyor. Diyoruz ki 'Biz bu işe sahibiz, peşindeyiz.' Açmamak gerekiyorsa açmamakla ilgili gereken yapılır açmak gerekiyorsa açmakla ilgili... Şunu vurgulayarak söylemek isterim: Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirme noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz. Temel niyetimiz okulların açılması çünkü doğal olan budur. Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemalarda, çarşıda, pazarda, sokakta, sporda, sanatta vesaire, okullarla ilgili tümüyle bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp, en sağlıklı kararı çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için veririz."

Bakan Selçuk, Ahmet Hakan'ın 31 Ağustos'ta okulların açılıp açılmayacağını sorması üzerine de "Onun hazırlığını yapıyoruz ve ona hazırız. Çok net." diye konuştu.

Ziya Selçuk, LGS öncesinde vaka sayısında patlama olacağı yönünde söylemler olduğunu hatırlatarak, "LGS'den sonra bir patlama olmadı." ifadesini kullandı.

Sınava 1 milyon 473 bin çocuğun girdiğini aktaran Selçuk, "Sadece 1 çocuğumuzda vaka tespit edildi. Sistem o kadar iyi çalışıyor ki öğleden sonra testi yapılan çocuğun sabah saat 10.00'da bilgisayara sonucu düşüyor. Saat 10.00'i 5 geçe Sağlık Bakanlığından bizi arıyorlar. Tek bir çocukla ilgili. Biz hemen tedbirimizi aldık, birinci oturum biter bitmez." dedi.

OKULLARA SALGIN STANDARDI

Bakan Ziya Selçuk, Sanayi Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü ile Türkiye genelindeki tüm okulların bahçesinden öğretmenler odasına, kapı kollarından lavabolarına kadar her bir noktasının standardını çıkarttıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun kontrol listeleri hazırlandı, kitabı çıktı. 2 bin denetmen ve formatör sayesinde her bir okulumuzun yöneticisi, öğretmeni bu kontrol listeleri üzerinden okulun sevk ve idaresini yapacaklar. Hepsinin elinde kitap olarak da dijital olarak da bu liste var. Mekan mekan her birisinin ayrıntısı var. Sınıf, koridor, bahçe, okul dışı, eve ilişkin hususlar... Bir şekilde öğretmenler odasında neye dikkat edilmesi gerekir, tuvaletlerde neye dikkat edilmesi gerekir, ıslak zeminlere ilişkin temel standartlar nelerdir bütün bunlarla ilgili..."

Okulları LGS sürecinde bu standartlara alıştırdıklarını anlatan Selçuk, okula girişten teneffüse kadar nelere dikkat etmek gerektiğinin standardının konulduğunun altını çizdi.