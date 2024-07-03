Özel okullar cep yakacak... En düşük 300 bin TL en yüksek 1 milyon TL

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak yabancı okullar taban puanlarını açıkladı ve önkayıt süreci başladı. Bugün ise aralarında Alman, Fransız, Amerikan, İtalyan liselerinin bulunduğu bu okullara kesin kayıt süreci başlayacak. LGS’nin ardından çocuklarını sınavla öğrenci alan yabancı özel okullarda okutmak isteyen ailelerin elini taşın altına iyice sokması gerekiyor. Sadece eğitim masrafları 800 - 900 bin TL bandındayken, servis, kırtasiye, kıyafet gibi ek hizmetlerin de eklenmesiyle yıllık maliyet 1 milyonu geçiyor. Yemek ücretleri her okulda farklılık gösterse de 75 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor. Diğer yandan ödemelerin peşin yapılması durumunda okullarda farklı indirimler uygulanabiliyor.

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BAZILARI 4’E KATLANDI

Üsküdar Amerikan Lisesi’nde hazırlık sınıfı kayıt ücreti bu sene yüzde 100’den fazla artarak 975 bin TL oldu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi de 370 bin TL’den 953 bin 180 TL’ye çıktı. Geçtiğimiz yıl 239 bin TL olan Özel Alman Lisesi’nin eğitim ücreti ise 4 kattan fazla artışla bu yıl 905 bin TL oldu. SEV Amerikan Koleji’nin ücreti de yine yüksek bir artışla bu yıl 975 bin TL’yi buldu. Özel İtalyan Lisesi ise 100 bin TL olan hazırlık sınıfı ücretini 300 bin TL’ye çıkardı.

Geçtiğimiz yıl 375 bin TL civarında olan Fransız liselerinden Saint Michel Fransız Lisesi 833 bin TL, Sainte Pulcherie Fransız Lisesi ise 862 bin TL oldu. Saint Benoit Fransız Lisesi ise hazırlık sınıfı kayıt ücretini 370 bin’den 890 bin TL’ye yükseltti.

Çocuğunu LGS puanı istemeyen özel okullarda okutmak isteyen velilerin de 300 bin TL’den başlayan okul ücretlerini gözden çıkarması gerekiyor. Diğer yandan okul fiyatlarına servis, kıyafet, yemek, kırtasiye, kitap ve gezi ücretleri dahil edilmiyor. TED kolejinde hazırlık sınıfı 560 bin TL’yi bulurken buna 85 bin TL’de de yemek ücreti eklenmesi gerekiyor. Birçok yerde kampusu olan zincir kurumlarda fiyatlar okulun bulunduğu şehre göre de farklılık gösteriyor. FMV Işık Okulları’nda eğitim ücretleri okul türüne ve kampusa göre 470 bin ila 490 bin TL arasında değişiyor. İELEV’de ise eğitim ücreti 585 bin, yemek ücreti de 77 bin TL. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Hisar Okulları’nın eğitim masrafı peşin ödemede 950 bin, 4 taksitle 1 milyon 385 bin TL’yi buluyor.

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Devlet okullarında giyilen okul armalı kıyafet seti ise geçen sene 2 bin 300 lirayla 2 bin 500 lira arasında alınabiliyordu. Bu fiyatların bu yıl yüzde yüze yakın artışlarla 5 bin liraya yaklaşması bekleniyor.

YABANCI LİSELERİN HAZIRLIK SINIF FİYATLARI

- İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 982 bin 335 TL

- SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi 975 bin TL

- Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 953 bin 180 TL

- Özel Alman Lisesi 905 bin TL

- Saint Benoit Fransız Lisesi 890 bin TL

- Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 862 bin TL

- Saint Michel Fransız Lisesi 833 bin TL

- Özel İzmir Amerikan Koleji 775 bin TL

- İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 750 bin TL

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- Özel Tarsus Amerikan Koleji 736 bin TL

- Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 417 bin TL

- Özel İtalyan Lisesi 300 bin TL

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

- Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, üniversitelerde öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre, örgün eğitim saatlerinin dışında kalan sürelerde, yani çoğunlukla akşam saatlerinde öğrenim gören ikinci öğretim öğrencilerinin ödediği öğrenim ücretlerinde yüzde 62.51’lik artışa gidildi. Birinci öğretimde okulu uzatmayanlar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da harç ödemeyecek.

Yayımlanan karar doğrultusunda geçtiğimiz eğitim öğretim yılında olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılında da depremzede öğrencilerden harç ücreti alınmayacak.