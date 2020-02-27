Özel okulda Veliye ‘sürpriz’ yok

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullara yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet gibi ek hizmet ücretlerini mayıs ayı sonuna kadar açıklama zorunluluğu getirdi. Ayrıca bu ek hizmetler zorunlu tutulamayacak.

Düzenlemeyi olumlu karşılayan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, velilerden bu yönde alınan şikâyetler üzerine bu düzenlemenin yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Okullar yemek, kitap, kırtasiye gibi ek paketlerin ücretlerini daha geç tarihte açıklayabiliyordu. Hatta okul açılırken açıklayanlar vardı. Her okul farklı tarihlerde duyuruyordu. Örneğin, indirimli diyerek 15 bin lira kayıt ücreti alıyor. 3 bin 500 lira kitap, 5 bin kıyafet diyerek bu ücret artabiliyordu. Çok şikâyet aldık bu konuda. Mayıs ayı sonuna kadar okullar ücretlerini açıklayacaklar. Sadece servis ve yabancı kitap ücretleri konusunda sıkıntı olabilir. Yabancı kitapların fiyatını mayısta belirlemek riskli. Çünkü yayınevi mayısta bize fiyat vermekte zorlanıyor. ‘Bunu ağustosta satacağım’ diyor. Tahmini olarak ağustos ayı fiyatı verince ya yüksek ya alçak kalıyor. Sıkıntı oluyor. Servis ücretlerini biz belirleyemiyoruz. Onlar da ağustos hatta eylül başında açıklanıyor.

Bazı özel okullar hizmetleriyle birlikte paket yapıyordu. Veliye başka bir seçenek de sunmuyordu. Yemek yemeyeceğim derse mecbursun deniyordu. Kitapları dışarıdan almak isteyenlere müsaade edilmiyordu. Birkaç okulda böyle sıkıntı çıktı. Velinin serbest olması lazımdı, o da düzenlemeyle netlik kazandı.”

Nurullah Dal, yabancı öğretmen konusunda ise “Yeni düzenlemeyle diplomalar için YÖK’ten denklik alınması gerekecek. Bu da süre alıyor, düzeltme istiyoruz” dedi.