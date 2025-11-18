×
Özel okulda skandal! Sapık öğretmen suçunu itiraf etti, tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 12:08

Adana'da bir özel lisenin idari binasında kadınların kullandığı öğretmenler tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen E.İ. isimli erkek öğretmen, tutuklandı.

Olay, 24 Eylül'de kentteki bir özel lisede meydana geldi. İddiaya göre, idari binada öğretmenlerin kullandığı kadınlar tuvaletine giren bir öğretmen, gider mazgalında bir gizli kamera bulunduğunu fark edince okul yönetimine bildirdi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan yönetim, kamerayı görsel sanatlar öğretmeni E.İ.'nin yerleştirdiğini tespit etti. E.İ.'nin görevine son veren yönetim, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine E.İ., polis tarafından gözaltına alındı. 

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf eden E.İ., bunu okuldaki bazı öğretmenlerin kendisinin yönetici olduktan sonra hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiğinden yaptığını söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde ise suçlamaları kabul etmeyen E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

 

 

