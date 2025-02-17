Özel okulda fahiş zamma ‘ayıplı hizmet’ kararı: 29 bin lirayı iade et

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ANKARA Çankaya’da, kızı ilkokul ikinci sınıfa geçen baba Onuralp Öner, özel okulun eğitim ve yemek ücretine yaptığı zammı Çankaya Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıdı. Baba Öner, 27 Mayıs 2024’te yaptığı başvurusunda şöyle dedi: “Kızım ilkokul birinci sınıfa başladığında okulla yaptığımız sözleşmede 30 bin lira eğitim ücreti ve 9 bin 760 TL yemek ücreti olmak üzere toplam 39 bin 760 lira para ödemiştim. Ancak bu yıl ikinci sınıfa geçerken hem yemek ücreti 32 bin 800 TL’ye çıkarıldı hem de eğitim ücreti 62 bin 200 TL olarak benden peşin olarak tahsil edildi.

YÜZDE 65’İN ÜZERİNDE ZAM

Eğitim ücretinin devletin belirlediği yüzde 65 tutarın üzerinde olması, yemek ücretinin de gıda enflasyon artışının çok üzerinde olması sebebiyle aradaki ücret farkının yasal faizi ile tarafıma iadesini istemekteyim” dedi.

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Özel okul, Öner’in yaptığı şikâyet başvurusuna karşı bir yanıt vermedi. Çankaya Tüketici Hakem Heyeti ise 4 Aralık 2024’te 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre Öner’in talebini haklı bularak kabul etti.

VELİLERE EMSAL NİTELİĞİNDE

Hakem Heyeti, 29 bin 396 liralık ücret farkının veli Onuralp Öner’e ödenmesine karar verdi. Kararı tebliğ eden Öner, şimdi ücret iadesini bekliyor. Çankaya Tüketici Hakem Heyeti’nin belirlediği tutarı ilgili özel okul firması ödemezse karar icraya konularak tahsil edilebilecek. Tüketici Hakem Heyeti’nin kararı özel okulda çocuğu olan veliler açısından emsal niteliği taşıyor.