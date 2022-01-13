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Özel okul zammına yüzde 36 sınırı

#Recep Tayyip Erdoğan#Özel Okul#Zam
Özel okul zammına yüzde 36 sınırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Özel Okullar Derneği’nin, 2022-2023 öğretim yılında okul ücretlerinde artış oranının yüzde 63 olacağını söylemesine karşın, zam oranını yüzde 36’yla sınırladıklarını açıkladı. Erdoğan temmuz ayında asgari ücrette bir güncelleme yapılabileceğini de belirtti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK’lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’e, “Bununla ilgili olarak, Karma Komisyon’a süratle bunu gönderdik ve Karma Komisyon’da da gereği bunun yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz” dedi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Erdoğan dün AK Parti Grup Toplantısında özetle şunları söyledi: “Akçakale sınırımızda bölücü terör örgütünün döşediği patlayıcı sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, Allah’ın izniyle de kalmayacak. Yine elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcumuz Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum.

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SALDIRILARIN CEPHESİ GENİŞLEDİ

Milletimizle istiklalimize sarıldıkça, biz mücadele bayrağını hep yüksekte tuttukça, biz teslim olmadıkça, biz hedeflerimizden kopmadıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi daha da genişledi. Ekonomide son 3-4 yıldır yaşadığımız dengesiz gelişmelerin bir sebebi de finans araçlarının işte bu cephenin bir unsuru olarak devreye alınmış olmasıdır.

Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu var. Üstelik Türkiye, enflasyona ilave olarak döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı bir sorunla da boğuşmuştur. Buna rağmen ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır. Döviz kurunda olduğu gibi enflasyonda da ülkemiz ve ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir şişkinliğin bulunduğu açıkça ortadadır. İnşallah en kısa sürede bu şişkinliği ortadan kaldırarak milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz.

MİLLETİMİZİ EZDİRMEYECEĞİZ

Özel okullardaki fiyat artışlarını enflasyonla yani yüzde 36 seviyesinde sınırladık. Biz kimin ne dediğine değil kendi stratejimize bakarak işleri yürüteceğiz. Gıdadan kiralara, enerjiden ulaşıma her alanda ciddi artışlarla karşı karşıya kalan gelişmiş ülkelerin kamuoyları sükunetle gelişmeleri takip ediyor. Bizde ise siyasal çıkar peşinde muhalefet ortalığı karıştırmak için gayret içerisinde. Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz.”

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MECLİS’TE İSTEMİYORUZ

“İşte ortaklarınızdan bir tanesi, soyadı neyse, malum terör örgütünden birisiyle tutuşuyor ve resimler yayınlanıyor; günlerdir bu resimleri hep izledik, izlediniz. Ve ne yazık ki PKK’nın bir uzantısı olarak bu kadın Parlamento’da. Biz Parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz, PKK terör örgütünün uzantılarını Parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Peki, Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal, sen niye susuyorsun? Niye? İşlerine gelmiyor. Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek.”

FRANKEŞTAYN İTTİFAKI

“Ülkemizdeki muhalefetin durumunu anlatmaya, Kılıçdaroğlu’nun başında olduğu CHP ile onun bir yanındaki PKK’nın güdümündeki HDP, diğer yanındaki sözde milliyetçi İYİ Parti, arkalarına takılmış kifayetsiz muhterislerin ortak fotoğrafı yeter de artar bile. Türk demokrasisini böyle bir zillete duçar edenlere yazıklar olsun. Millete karşı en büyük sorumluluğumuz ve vebalimiz Türkiye’yi bu ucube ittifakın, bu Frankeştayn ittifakının eline bırakmamaktır. Aksi takdirde ne evlatlarımız ne de tarih bize affeder.”

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Özel okul zammına yüzde 36 sınırı

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZÜNÜ YERDE BIRAKMAYALIM

Erdoğan, barkovizyonda CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun görüntülerini izletirken “Bu zat belediyelerin CHP’ye geçmesi halinde çiftçilere elektriği bedava vereceğini söyledi. Madem CHP Genel Başkanı’nın böyle bir hayali var, arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede bir CHP’li belediye yönetimi varsa orada çiftçiye bedava elektrik verilmesini sağlayacak adımlar atılacak. Maksat, Kılıçdaroğlu’nun sözünü yerde bırakmayalım” dedi.

Özel okul zammına yüzde 36 sınırı

HDP’Lİ VEKİLİN FOTOĞRAFI BARKOVİZYONDA

AK Parti grubunda HDP’li milletvekili Semra Güzel’in PKK’lı teröristle çekilmiş kareleri barkovizyona yansıtıldı. Erdoğan, muhalefeti eleştirirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in görüntüleri de gösterildi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

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