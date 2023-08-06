Özel okul zamlarını artık bakanlık belirlemeyecek

Haberin Devamı

ENFLASYONA bağlı olarak özel okul fiyatlarında yüksek artışlar son iki yılda velilerin tepkilerine neden olmuştu. 2022 yılının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan özel okullarda ücret artış oranının yüzde 36 ile sınırlandırıldığını dile getirmiş ve 2022-2023 eğitim öğretim ücretleri buna göre belirlenmişti. 6 Ocak 2023 tarihinde alınan kararda ise; ‘yapılacak artış oranı yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir’ ifadesi yer almış, ardından MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için yüzde 65’lik bir tavan oran açıklamıştı.

ESKİYE DÖNÜLDÜ

8 ay sonra, 5 Ağustos tarihli Resmî Gazete’de duyurulan değişiklikle eskiye dönüldü. Kararı değerlendiren Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk ocak ayında kararın iptal edilmesi için dava açtıklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Yönetmeliğimiz eski halini aldı ve ‘artış oranı Bakanlıkça belirlenir’ ifadesiyle beraber doğan muğlak durum

ortadan kaldırıldı. Olması gereken buydu. Şimdi ücretleri hangi ay açıklarsanız o ayın ÜFE ve TÜFE verileri toplanır, ikiye bölünür ve çıkan rakamın üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek artış oranı belirlenir. Bu yıllardır böyleydi. Uygulama 2024-2025 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak. Yüzde 65 ile ilgili kararın açıklanmasının ardından yönetmeliğin iptaline ilişkin bir dava açmıştık. Çünkü bakanlığın iki dudağı arasındaydık ve ortada net bir ifade yoktu.

Haberin Devamı

‘ADALETİ SAĞLAYACAK’

Önümüzdeki 2023-2024 eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde alınan yüzde 65’lik artış oranı nedeniyle kurumlarımız çok ciddi sıkıntı içerisinde. En önemli gider kalemimiz öğretmenlerimizin ve çalışan personelimizin ücretleri. Orana bakarsak asgari ücret 2 senede 2 bin 825liradan 11 bin 402liraya geldi. Biz ise önce yüzde 36 sonra yüzde 65 sınırlamayla karşı karşıya kaldık. Özel okullar üzerinde ciddi bir ekonomik baskı oluştu. Yeni kararın kısa ve orta vadede bizim için çok büyük bir getirisi olmayacak ama gelecek için adaleti sağlayacak.”