Özel okul seçiminde bu 10 sorunun cevabını arayın

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1- Okul, kalıcılık ve tecrübe açısından yeterli eğitim birikimine sahip mi?

2- Son yenilikler, modern teknikler, teknoloji ve materyaller takip edilip uygulanıyor mu? Her öğrenciye bir bilgisayar düşüyor mu, internet bağlantısı hızlı mı?

3- Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve çalışanlar arasında iyi bir iletişim var mı, görüşlerini yönetim dikkate alıyor mu?

4- Uluslararası alanda kullanılan geçerli tekniklerin uygulandığı bir yabancı dil programı var mı? İkinci yabancı dil eğitimi ciddiye alınıyor mu?

5- Derslerin özelliklerine uygun tam donanımlı laboratuvarlar var mı ve bunlar aktif kullanılıyor mu?

6- Sosyal etkinlikler ve ekstra spor çalışmaları için uygun alanlar sağlanmış mı? Bu etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor mu?

7- Derslikler en fazla 24-28 öğrenci alacak şekilde planlanmış mı?

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8- Okuldaki kapalı ve açık alanların, hijyen koşulları yeterli mi? Yemekhane ve kantinde sağlık koşullarına uygun hizmet veriliyor mu?

9- Okulun sağlık birimi, doktoru ve hemşiresi var mı? Rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışmanlık, uzman kişilerce sağlanıyor mu?

10- Okul giriş çıkışlarında emniyet ve güvenlik önlemleri yeterli mi? Ulaşımı yakın mı ve toplu taşıma seçenekleri mevcut mu?

ERKEN KAYIT AVANTAJLARI

- 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında çocuğunu özel bir eğitim kurumunda okutmak isteyen velilerin birçoğu, ocak ayı itibarıyla harekete geçti. Uygun fiyatlardan yararlanmak isteyenler ‘erken kayıt’ dönemini değerlendiriyor. Zafer Öztürk, yönetmelikte erken kayıt diye bir kavram olmadığını belirterek, “Erken kayıt uygulamaları, yönetmelik kapsamında ilan edilecek ücretlerin altındaki bir miktarın velilere teklifidir. Uygulamanın veliler açısından yararlı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

TÖZOK BAŞKANI ZAFER ÖZTÜRK: SADECE ADI DUYULMUŞ DİYE TERCİH ETMEYİN

- Çocuklarının eğitiminin, ebeveynler için öncelikli ve önemli olduğunu belirten Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, ebeveynlere şu uyarılarda bulundu: “Velinin sadece adını duyduğu, hakkında bilgi sahibi olmadığı ve çocuğun kapasitesinin çok üstünde veya altında bir okulu tercihi, arzulanan beklentileri karşılamayabilir. Velilerimizin kayıt yaptıracakları özel okulları tanımaları ve karar vermeden önce okul hakkında yeterli bilgiyi edinmeleri önemli. Son yıllarda velilerin dikkatini çeken ve tercih edilen Uluslararası Bakalorya (IB) programının okul tarafından uygulanıp uygulanmadığı, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışma ve etkinliklerin düzenli olarak yürütülüp yürütülmediği de önemli bir konu.”