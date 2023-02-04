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Özel okul ‘giderleri’ne inceleme... Zamlar yüksekse bizi arayın

Güncelleme Tarihi:

#Mahmut Özer#Okul Gideri#Zam
Özel okul ‘giderleri’ne inceleme... Zamlar yüksekse bizi arayın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların “sosyal etkinlik” ve “genel gider” kalemleri adı altında ücret talep etmesine dair veli şikâyetlerini değerlendirmeye aldı. Bakan Özer “Yüzde 65’in üzerinde zam varsa velilerimiz başvursun, inceleme yaparız” dedi.

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ÖZEL okulların ara sınıf ücretlerine gelecek eğitim öğretim döneminde yüzde 65 oranında zam sınırlaması getirilmişti. Bazı özel okulların bu çerçevenin dışına çıkarak özel okul ücretlerinin yanı sıra “genel gider” ya da “sosyal etkinlik” adı altında bazı kalemler için de velilerden ücret talep ettiği öğrenildi. Özel okulların gelecek eğitim öğretim yılı için ön kayıt ve kayıt işlemlerinin hızlandığı bu günlerde velilerin şikâyetlerinde de artış gözlendi.

ŞİKÂYETLER ARTTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu sene yönetmeliği değiştirdik. Mevcut yönetmeliğe göre okul ücretlerinin yüzde 105 oranında artması gerekiyordu. Bunu yüzde 65 olarak sınırladık. Belirlediğimiz oranın üzerinde herhangi bir okul zam yapamaz. Eğer yapan varsa bize başvurun, inceleme başlatırız.” Zamların yanında öğrenci kayıt sözleşmesinde, “eğitim ücreti” dışında kalan “yemek, kahvaltı, takviye kursu, yatakhane, kitap, kırtasiye, servis ve etüt” adıyla 8 kalemde tanımlanan giderler “velinin isteğine bağlı” hizmet kalemleri olarak sıralanıyor. Bakanlık, “isteğe bağlı” bu hizmetlerin zorunlu olarak eğitim giderlerine dahil edilmesiyle ilgili veli şikâyetlerini de değerlendiriyor.

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#Mahmut Özer#Okul Gideri#Zam

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