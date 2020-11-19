Özel öğretim kursları kapanacak mı? Dershaneler kapandı mı?

Özel öğretim kursları ve dershaneler için kapatılma kararı, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla açıklanan kararlar arasında yer aldı. Pek çok eğitim kurumu gibi dershaneler ve özel eğitim kursları da uzaktan eğitim sürecine tabi tutulan merkezlerden oldu. İşte, özel öğretim kurslarının kapatılmasına dair Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamanın tamamı;

"Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır."