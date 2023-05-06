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Özel: Öcalan’ı bırakma beyanımız ve niyetimiz yok

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#CHP#Çorum#Abdullah Öcalan
Özel: Öcalan’ı bırakma beyanımız ve niyetimiz yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir dizi ziyaret için Çorum ve Tokat’ın Turhal ilçesine gitti.

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Özel, vatandaşlara hitap ederken Öcalan’la ilgili iddiaları şöyle yanıtladı: “Birileri sürekli olarak ‘Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacaklar’ diye televizyonlarda, meydanlarda konuşup duruyor. Neymiş; ‘CHP iktidar olursa Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacaklar’ diyor. Buradan bütün ajanslara sesleniyorum. Özgür Özel burada, eğer bir tane Cumhuriyet Halk Partili yetkilinin, ‘Abdullah Öcalan serbest bırakılacak’ gibi bir açıklamasını bulup yayımlarlarsa, ben adaylıktan da çekileceğim, milletvekilliğini de bırakacağım, siyaseti de bırakacağım. Çorum’dan açıkça söylüyoruz. Abdullah Öcalan’ı serbest bırakma ile ilgili ne beyanımız ne de niyetimiz var. Külliyen yalan.” 

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#CHP#Çorum#Abdullah Öcalan

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