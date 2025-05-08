Özel: O kişi seçilmiş biri

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul’da sanayi ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Özel’in ilk durağı TÜSİAD Genel Merkezi oldu. Özel, burada TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın da aralarında bulunduğu heyetle görüştü. Özel’in ziyarete konvoyla gelmesinin yanı sıra korumaların geniş güvenlik önlemleri alması da dikkat çekti. Özgür Özel, ziyaretinin ardından özetle şunları söyledi: “TÜSİAD’ın geçtiğimiz aylarda bir Genel Kurulu’nda Sayın Başkanı’nın, Orhan Başkan’ın ve İstişare Heyeti Başkanı Ömer Başkan’ın sözleri üzerine ifadeye götürüldükleri süreçte dayanışma duygularımızı iletmiş, bir ziyaret planlamıştık. 19 Mart sonrası yaşananlar bu tip ziyaretleri yapmayı olanaklı kılmadı. Buradan sonra Türkiye’nin önünde yeni bir iktidar, yeni bir dönem vardır.”

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ÖZEL SEÇİLMİŞ BİRİ

Özel, kendisine yönelik saldırı ve saldırganın bağlantıları hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: “Saldırının gerçekleştiği yer, şekil ve o saldırıya muhatap olmuş kişi olarak, o kişinin tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olması ihtimali herhalde Taksim Meydanı’na Kutup Yıldızı’nın düşme ihtimali ile aynı ihtimaldir. Özel seçilmiş biri, bir kere bir katil. Yani öldürmekle tehdit ediyorlar, ‘Ayağını denk almazsan’... Yani diyorlar ki ‘Evlatlarına acımamış sana mı acıyacak?’ İki evladına kıymış bir katil. Yani ‘İki kere düşün Özgür Özel’ diyorlar. ‘Cumhuriyet Halk Partisi iki kere düşün’ diyorlar. Böyle birisinin herhangi birisi olmayacağı, kendisinin de sokak röportajlarında anlattığı, derin güçlerin kontrolünde ve yönlendirmesinde olacağı gün gibi aşikâr. Tüm yönleriyle bu bağlantıların nereye ulaşıyorsa ortaya çıkarılması lazım. Bu yapılmazsa bu yük iktidarın sırtına kalır.”

İSO’YU DA ZİYARET ETTİ

Özgür Özel, TÜSİAD’a yaptığı ziyaretin ardından İstanbul Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Özel, yaklaşık bir saat 50 dakika süren ziyaretinin ardından İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın da eşlik ettiği açıklamada “Hiç şüphe yok ki bu yaşanan süreçte hiç suçu ve günahı olmayan, bazı yapılar gibi ‘paramızı likitte tutalım, en uygun fonda tutalım. Şurada tutalım, burada tutalım. İşler karışınca kapıp kaçalım’ demeyen, Türkiye’yi seven, Türkiye’ye yatırım yapan, bu topraklarda üretip bu topraklarda kazanan, vergisini burada verenlere bedel ödeten bir sürecin içindeyiz” diye konuştu.

AYM TEPKİSİ

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ÖZGÜR Özel, Anayasa Mahkemesi’nin sokak hayvanları ile alakalı düzenlemeyi iptal etmemesi konusunda ise “O yasa, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere zımnen ‘cinayet işle’ diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. O yasanın mahzurlu gördüğümüz yerlerini götürdük mahkemeye, mahkemenin buradaki kararını maalesef üzüntüyle karşılıyorum. Mahkeme iptal edip, çok belirli bir süre, birkaç aylık bir süre verip yasama organının bu konudaki sıkıntıları gidermesini talep etseydi çok doğru bir iş yapmış olacaktı. Biz bu konuda yasayı, yaşamı savunan bir yerden yorumlamaya devam edeceğiz” dedi.

ÖZEL’İ TEHDİDE 1 GÖZALTI

Özel’i, Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen veda töreni çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu adıyla açılan sosyal medya hesabından tehdit ettiği öne sürülen 19 yaşındaki F.B.G., İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı’na götürülen F.B.G., adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.