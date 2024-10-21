Özel: O hastanelere ibretlik ceza verelim

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah memleketi Manisa’da 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’na katıldı. Koşuların startını veren Özel daha sonra eşi Didem Özel ve beraberindekilerle birlikte 5 kilometrelik halk koşusu parkurunun ilk 500 metresini yürüdü.

MALLARINA EL KOYALIM

Yürüyüş öncesi Özel, gazetecilere gündeme dair açıklamada bulundu. ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasının utanç verici olduğunu söyleyen Özel, söz konusu hastanelerin kamulaştırılması çağrısını yineleyerek, “Şu anda ben ana muhalefet partisi olarak teklifte bulunuyorum. Gelsinler, bu işe kim karıştıysa bunların bütün hastanelerine ve bütün malvarlıklarına kamu adına el koyalım. İbretialem olsun. Bir daha bir hastane sahibi, ‘Böyle bir şey benim hastanemde yaşanırsa hastane elden gider’ desin. En ağır tedbiri almamız gerekiyor” dedi.

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ÖRGÜTTEN CEZA VERİLSİN

Özel, soruşturmaya karışan herkesin en ağır şekilde yargılanması gerektiğini dile getirip, “Bu rezalete bulaşan kim varsa bunları sadece görevleri icabı bir kusur işlemişler gibi ‘görev suçundan’ falan yargılamak değil. Bunları bilerek, kasten tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım” diye konuştu.

‘KAPI AÇIK’ ELEŞTİRİSİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Lübnan’dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk” sözlerini eleştiren Özel, şöyle devam etti:“Bunu bir soralım bakalım. Bu ülkede Erdoğan dışında kim böyle düşünüyor? Hangi işsizimiz, hangi yoksulumuz böyle düşünüyor? AK Parti’ye, MHP’ye oy verenler, Tayyip Erdoğan’a bunun için mi oy verdiler? ‘Suriye’den yeni sığınmacılar gelirse Lübnan’dan sığınmacılar gelirse kapımız yine açık’ diyor. Esad, genel af çıkardı. Hızla teşvik edilip yollanmalarını beklerken yeni sığınmacılardan bahsediyor.”