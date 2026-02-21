Özel, o gençleri görüntülü aradı: İyi ki varsınız

Haberin Devamı

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu aracılığıyla, Seyhan ilçesi Büyüksaat Ortaokulu’nda fırtınada Atatürk büstünü koruyan gençlere ulaşan CHP Lideri Ögür Özel, “Önce Twitter’da gördüm ve sonra televizyonda gördüm. Çok duygulandım. Atatürk büstü tam yıkılacakken koşturuyordunuz. Ondan sonra Anıl Başkanıma dedim ki ‘Ya bu Adana’nın yiğit evlatları ile bir tanışalım’. Nasıl oldu çok acayip yağmur vardı değil mi?” dedi. CHP’den verilen bilgiye göre öğrencilerin, “Başkanım bedendeydik. Bayağı bir yağmur yağıyordu. Arkadaşım fark etti. Dedi ki, ‘Atamız sallanıyor’. Biz de desteğe gittik” sözleri üzerine de Özel, “Vallahi izlerken gözyaşlarımı tutamadım. İlk sen koştun değil mi? Düşmesin diye. Bir de montunu çıkarıp Atatürk’ün başına doğru koyan. Bir de öbür yandan rüzgâr gelmesin diye yan yana duran iki kişi var. Onlar da siz misiniz? Ya yaşayın çocuklar, çok teşekkür ederiz. Böyle yani o görüntüleri görünce Türkiye’deki herkes dedi ki, ‘Ya bu Türkiye’de bazen Atatürk’e düşmanlık edenler, Cumhuriyet’e düşmanlık edenler oluyor. Hiçbir şey olmaz. Böyle bir gençlik olduktan sonra hepinizle gurur duyduk” dedi. Öğrenciler, Özel’in sorusu üzerine sınıf arkadaşı olduklarını da söylediler.

ANKARA’YA DAVET ETTİ

Özel, Adana İl Başkanı Tanburoğlu’na, “Başkanım gençlerle bir konuşun. Bir de okulla bir konuşun. Böyle gençlerin yaptıklarının karşılığı olamaz ama biz okula, sınıfa, bir şeyler yapalım. Olur mu? Sen bir konuş, ihtiyaç neyse, okullarında ihtiyaç neyse onu da üstleneyim. Böyle onların hatırına, onların yaptıkları bu güzelliği bize yaşattıkları bu güzel duygunun anısına bir şey yapalım. Okula yapabiliriz, sınıfa yapabiliriz. Ayrıca genç arkadaşların sen bir adreslerini al” talimatını verdi.

Özel, gençleri Ankara’ya davet ederek, “Eğer aileleri uygun görürse 23 Nisan’da olabilir, 19 Mayıs’ta Gençlik ve Spor Bayramı’nda olabilir. Hem böyle birlikte bir Anıtkabir ziyareti yaparsınız hem de biz Atatürk’ün makamında onları ağırlarız burada inşallah. Bekliyoruz, hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. İyi ki varsınız” dedi.

CHP SÖZCÜSÜ EMRE: ORTADA DELİL YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, “İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında ‘casusluk’ suçundan hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. Emre, iktidarın görev verdiği özel yetkili hâkim ve savcılara güvenmediğini ifade ederek, “Casusluk dosyası, İmamoğlu ola ki mevcut tutukluluğundan tahliye olursa çıkamasın, bir tutukluluğu daha olsun... Bu dosyaya bakıp da içeriğini mantıklı bir şekilde savunacak Türkiye Cumhuriyeti’nde aklı başında hukukçu bulamazsınız. Hukuk devletinde iddianame delile dayanır, ortada delil yok” diye konuştu.

AYM’DEN CHP-AKİT TV DAVASINDA KARAR

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin açtığı davada Akit TV’nin 10 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edilmesini “İfade ve basın özgürlüğünün ihlali” saydı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 15 Kasım 2017’de Akit TV’de “ABD’yle CHP flört ediyor. Amerika’nın kucağına oturan mandacı CHP vatana ihanet ediyor. İhanet, gaflet, dalalet, Emperyalizmin boyalı sopası CHP Amerika’yla derin ve kirli işbirliği içerisinde” denildi. CHP, Akit TV’ye dava açtı. Mahkeme, Akit TV’yi, 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Karar kesinleşti. Akit TV, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

AYM, 30 Temmuz 2025’te, Akit TV’nin “İfade ve basın hürriyetinin ihlal edildiğine” ve yeniden yargılama yapılması ile 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. AYM, yeniden yargılama yapılması için kararı Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de gönderdi. Yeniden yargılamada Akit TV’nin CHP’ye ödemeye mahkûm edildiği tazminat iptal edilebilecek.

CHP’li Gökhan Günaydın karara “Tüm yayın hayatını Atatürk’e, Cumhuriyet’e ve muhalif olan herkese hakaret ile geçiren, buna karşılık RTÜK’ten herhangi bir ikaz ya da ceza almayan Akit TV, AYM’de haklı bulundu. Bu demek ki, siyasal partileri vatan hainliği ile suçlamak serbest” diye tepki gösterdi.

BAKAN GÜRLEK: GÖRÜŞMELERİ ENGELLEMİYORUZ

ADALET Bakanı Akın Gürlek, CHP milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu ile görüşmelerine izin verilmediği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Gürlek, “Ekrem İmamoğlu ile yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum söz konusu değildir” dedi. Gürlek, bakan değişimi ve idari süreçlerdeki düzenlemeler nedeniyle geçici bir bekleme durumu oluştuğunu, bu sürecin kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi.

LÂL DENİZLİ İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.

Lâl Denizli dosyaya ‘şüpheli’ sıfatıyla dahil edilmiş ve 16 Şubat’ta ifadeye davet edilmişti. Denizli, davet üzerine savcıya yaklaşık 2 saat ifade verdi. Lâl Denizli savcılık ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini belirterek şöyle dedi:

GARİPOĞLU, ONGUN, EDİS

“Bahsettiğiniz partilere hiçbir zaman katılmadım. Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu isimli şahısları tanımıyorum. Bilal Can Dilek isimli kişiyi tanırım. Bu kişi benim eski erkek arkadaşımdır. Edis Görgülü isimli kişiyi eski tanırım. 2024’te Ot Festivali’nde sahneye çıkan 3 sanatçıdan biriydi. Sanatçıları her yıl festivalin seçici kurulu belirler. Sanatçı ödemeleri, belediye tarafından değil organizasyonu yapan firma tarafından karşılanır. Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun isimli kişilerden sadece Murat Ongun’u tanırım. Murat Ongun ile siyasi etkinlikler dışında herhangi bir görüşmüşlüğüm yoktur.”

Gizli tanık ‘G..02’nin “uyuşturucu kullanıyor ve başkan olmasını Ekrem İmamoğlu sağladı” iddialarına yönelik “Uyuşturucu madde kullandığımı, kullanılan herhangi bir yerde bulunduğumu kesin bir dille reddediyorum. İfadeye davet edildiğimde de avukatlarımdan test vermeyi bizzat kendimin talep ettiğine dair savcılık makamınıza dilekçemizi sunduk. Diğer iddiaları da tamamen safsatadır” dedi.

ADLİ TIP’TA TEST

Öte yandan Lâl Denizli adına yapılan yazılı açıklamada, “İddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşması amacıyla, vekilleri tarafından Adli Tıp Kurumu’nda test yapılması yönünde talepte bulunulmuştur. Testlerin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na sevk işlemi gerçekleştirilmiştir” denildi. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre uyuşturucu iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda şüpheliler kan ve saç örneği için Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. Rutin olan bu uygulama gereği Lâl Denizli de Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

CHP’DEN İHRAÇ KARARI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararıyla Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, partiden ihraç edildi. CHP’den yapılan açıklamada kararın oy birliğiyle alındığı kaydedildi. Abdulvahap Göçer’in 15 Ekim 2025 tarihinde yapılan CHP 39. Malatya Olağan İl Kongresi’nde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Barış Yıldız’ı eleştirmesi üzerine salonda kavga çıkmıştı. Sonrasında da “Veli Ağbaba CHP’yi kendi şirketi gibi yönetiyor” şeklindeki eleştirilerine devam eden Göçer disiplin kuruluna sevk edilmişti.