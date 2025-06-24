Özel: Nisanda erken seçime destek veririz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Halk Tv yayınında özetle şunları söyledi: “Ekrem (İmamoğlu) Bey artık bir siyaset insanı değil; verilmiş bir görevi omzunda taşımak zorunda olan, o yükü taşımak zorunda olan ve bu ülke için bu işi taşımak zorunda olan seçilmiş, görevlendirilmiş biri. O yüzden ben her gittiğimde cezaevinde okumasıyla, yazmasıyla, çizmesiyle, hazırlıklarıyla, inancıyla, motivasyonuyla ülkeyi yönetmeye hazırlanan bir cumhurbaşkanı adayını, milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanını, hükümetin başını görüyorum. Öyle bir kararlılıkta. Zaman kaybetmiyor.

EL SIKMAMAK OLMAZ

(MHP Lideri Bahçeli’yle Meclis tokalaşması) Bazıları kızıyor bana. ‘Nasıl elini sıkarsın, nasıl bilmem ne yaparsın?’ Ben siyaseten yapmam gereken her şeyi yapacağım ama hem yaş olarak hem siyasi tecrübe olarak daha büyüğümüz gelmiş, hastalıklardan çıkmış, ilk kez Meclis’e gelmiş. ‘Hoş geldiniz’ diyeceğiz tabii.

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SİYASET MAKİNESİ DURDU

(Erken seçim talebi) Bakın biz bu kasım istiyoruz. Ama bu kasıma kadar, bize gelecek sene nisanı geçmemek üzere bir tarih verip seçim kararını şimdiden Meclis’te alırsak erken seçim kararına destek veririz. Onun dışında biz Erdoğan’ın aday olabilmesi için, istiyorsa şimdi gelsin ve aday olsun. Ama seçimlere altı ay kala, bir yıl kala, ‘Seçimleri birazcık öne alalım, Erdoğan’ı aday edelim’ gibi yaklaşımın karşısındayız. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin beğenelim, beğenmeyelim geçmişte işleyen bir siyaset makinesi, içinde siyasetçiler vardı. Siyaset makinesi durdu. Gitmiyor artık.”

Öte yandan CHP MYK, Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde yapılan toplantı 4 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre MYK’da, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısı, İsrail ile İran arasında yaşananlar, parti programı çalışmaları, ekonomi, etkinlik takvimi ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

KURULTAY DAVASI: AMAÇLARI TÜRBÜLANS

- CHP Lideri, 30 Haziran’da kritik duruşması yapılacak kurultay davasına ilişkin de şunları söyledi: “Bu partiye ne kayyım atayabilirler ne butlan yapıp seçimleri iptal edebilirler. Sen neyi iptal ediyorsun? Kemal Bey’in yıllardır yönettiği partinin yaptığı kurultaya mı ‘şaibeli’ diyeceğiz, Ekrem Başkan’ın yönettiği kurultaya mı? Bu vakitten sonra daha ne tartışması? 30 Haziran’da bir şey olmaz. Ama adamlar sonuç istemiyorlar. CHP’nin tartışıldığı bir süreç istiyorlar. Türbülanstayız kardeşim. Bizi karıştırmak için içeriden, dışarıdan türbülans yaratmaya çalışıyorlar. Seçilmemiş kimseye bu parti emanet edilmez.

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ADAYIM DESEM POPÜLER OLURUM

(İmamoğlu’nu bu kadar savunmasanız daha rahat etmez misiniz?) Ederim. ‘Kendim adayım’ desem acayip popüler olurum. Ama o zaman Tayyip Bey’den farkım kalmaz. Yola çıktığım arkadaşıma sırtımı dönemem.”

ŞÜKRÜ GENÇ DHKP/C’DEN HÂKİM KARŞISINDA: DESTEK VERMEDİM

Terör örgütü DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağladıkları iddia edilen, aralarında Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şişli eski Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, Şişli eski Belediye Başkanı Hayri İnönü, Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül de bulunduğu 25 sanık hâkim karşısına çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya haklarında ‘terörizme finansman sağlamak’ suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis istenen tutuklu sanık Şükrü Genç, Melih Morsümbül, tutuksuz sanık Emir Sarıgül ile bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Şükrü Genç savunmasında, 15 yıllık görev süresinde Sayıştay ve diğer denetleme kurumları tarafından birçok kez denetlendiğini ve hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadığını ifade ederek “Hiçbir terör örgütüne destek vermedim, finansman sağlamadım. Aksine bu tür yapılardan ötürü mağdur edilmiş biriyim” diye konuştu.

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DERVİŞOĞLU CHP GENEL MERKEZİ’NDE

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu. Dervişoğlu’nu CHP Genel Merkezi girişinde CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici ve CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir karşıladı.

ANAYASA ÇIKIŞI

CHP Lideri Özel, partisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’yla görüştü. Özel, ortak basın toplantısında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un anayasa değişikliğine ilişkin “Benim başından beri söylediğim en ideali, TBMM’de 400’ü aşkın bir oyla yapılacak anayasa teklifinin Meclis’te kabul edilmesidir. Böylece milletin yeni bir mutabakat metni olarak anayasa ortaya çıkar” sözlerine ilişkin özetle şunları söyledi: “Numan Bey’in değerlendirmesi daha önce partisinin ‘400 milletvekili de olsa biz anayasa değişikliğini milletimize götürür, onun da rızasını alırız’ yaklaşımından çelişkili bir tutumdur. ‘400 milletvekiliyle anayasayı değiştirelim, referandum da olmasın’ doğru bir yaklaşım değil. (İran’a saldırılar) Uluslararası hukuka aykırı biçimde bombalama yaptılar. Yapan Amerika. Kınanacaksa Amerika ve Trump kınanacak. Trump’ı kınıyorum. Trump’ı kınamayan Erdoğan’ı da kınıyorum.” Dervişoğlu ise “Anayasa değişikliğini 400 vekil üzerinden yapmaya kalkışırlarsa bu Türk milletini yok saymak anlamına gelecektir. Millet bunu kabul etmez” dedi.