Özel: Neden Meclis yerine Bakan açıklıyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin ardından partisi tarafından kazanılan Cihanbeyli ve Ereğli ilçe belediye başkanlıklarını ziyaret etmek için dün Konya’ya geldi. Özel, ilk olarak Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Belediye önünde vatandaşlara seslenen Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın en düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL’ye çıkardıklarını duyurmasını eleştirerek özetle şunları söyledi:

MECLİS KARAR VERİR

“En düşük emekli maaşını Meclis artırabilir. 14 bin 500 olduğunda bu milletin vekilleri ‘evet’ derse o fiyat olacak. ‘Hayır’ derse ‘20 bin olsun’ derse, 20 bin olacak. Yetki sözde parlamentoda ama o kadar şımarmışlar ki Tayyip Bey, ‘En düşük emekli maaşını 12 bin 500’den 14 bin 500 yapalım’ demiş, Bakan açıklama yapıyor, yaptı diye. ‘Meclis’in 14 bin 500 yapmasını bekliyoruz’ diyecek nezaketi bile göstermiyor.

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AK PARTİ’YE SESLENDİ

Buradan AK Parti’ye, Abdullah Güler’e, Meclis’teki AK Parti grubunun başkanına, grup başkanvekillerine sesleniyorum. Çıkacak atanmış bakan, seçilmiş 600 tane milletvekiline daha Meclis’e kanun teklifi verilmeden 14 bin 400 bilmem kaç diye küsuratına kadar emekli maaşı söylüyor. Siz de bunun altına imza atıp, el kaldıracaksınız öyle mi? Buradan milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum. Emekliler için geçim haktır. Bir asgari ücret şarttır. Bunu oylarınıza sunacağız.”

Ereğli Belediyesi’nin Kent Lokantası’nın açılışına da katılan Özel, Konya’da CHP’li bir ilçe belediyesinin olduğunu, son seçimlerde buna 4 ilçe belediyesinin daha eklendiğini belirterek, ‘’2029 yılında yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediyesi’ni kazanacağız” ifadelerini kullandı.

ETLİ EKMEK HESABI

-ÖZGÜR Özel, ekonominin gidişatıyla ilgili hesabı bu kez altın yerine Konya’nın yöresel yemekleri arabaşı ve etli ekmekle hesap yaptı: “Birazcık Tayyip Bey’i şaşırtalım. Arabaşı çorbasına bakalım. Ne var çorbanın içinde? Un var, tavuk var, salça var, tereyağı var. Tayyip Bey, tavuk 1 yılda yüzde 95 zamlanmış. Un, yüzde 87 zamlanmış. Salça yüzde 207 zamlanmış. Tereyağı yüzde 103 zamlanmış. Geçen sene arabaşı yapmak için un, tavuk, salça, tereyağını koydun mu 238 lira tutuyormuş. Bu sene 506 lira olmuş. Tayyip Bey, 17 bin lira verdiğin asgari ücretle 71 sefer kaynarmış. Bu sene verdiğin asgari ücretle 44 tane kaynıyor. Nerede 71, nerede 44? Bir hesap daha yapayım. Etli ekmeğin geçen yıl porsiyonu 120 liraymış. Bu sene olmuş 220 lira. Yüzde 84 zamlanmış. Geçen sene bir emekli aldığı maaşla 83 porsiyon etli ekmek alırmış. Bu sene verdiğin maaşla 66 porsiyon alabiliyor.”