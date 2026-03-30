Özel: Ne Ekrem’i veririz ne de Ömer’i

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde özetle şöyle konuştu: “Ömer Başkan’la (Kuşadası’nın tutuklanan belediye başkanı Ömer Günel) iki dönemdir oyumuzu artırarak, ülkesini seven, bayrağını seven, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le derdi olmayan herkesle kol kola girerek başardık bunu, herkesle. Ömer Başkan şimdi Silivri’desin. Gözün burada, kulağın burada. Bir tarafta Kuşadası’nın, Aydın’ın oyunu alıp kaçanlar, bir tarafta yağmurun altında pazar günü bu meydanı doldurup ‘Ömer Günel yalnız değildir’ diyen binlerce hemşehrim var. Sen milletin gönlündesin. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Kuşadası’nın gözünün içine baka baka söylüyorum ki; Ömer Günel masumdur. Ekrem İmamoğlu masumdur.

SANDIĞI GETİR

Ey Erdoğan; Aydın’da yaptığımız o muhteşem mitingde sana çağrıda bulunmuştum. Şimdi bir kez daha tekrar ediyorum. Aydın’da Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayını, Özlem’i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan.

İstanbul’da oluşturulan ve bütün amacı Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıpratmak olan bir organizasyon ortadadır. Adana’daki Zeydan Karalar’a da, Adıyaman’daki Abdurrahman Tutdere’ye de, Kuşadası’ndaki Ömer Günel’e de aynı eller uzanmıştır. Amaç bellidir.

FETÖ KUMPASÇILIĞI

Ancak bir ülkenin iktidarı, iktidarı kaybetmemek için polisin elindeki devletin kamerasını paparazzi kamerasına çevirirse, o görüntüleri yandaş gazetelere, sitelere vermekten bir menfaat beklerse, bu FETÖ kumpasçılığından öğrenilmiş bir rezalettir. Bu milletin tüm verileri, bilgileri devlete emanetken, bunu Ankara Emniyeti partimize, arkadaşlarımıza ‘Sakın bizden bilmeyin. Özel İstanbul’dan gelmişler, haberimiz olmadan yapmışlar’ demişken, biz hangi kirli kumpasın, hangi kirli planın neye hizmet ettiğinin farkındayız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Ancak bu FETÖ kumpasçılığına, bu bel altı siyasetine de teslim olmayacağız.

Bir sözüm, AK Parti lehine yazanlara, çizenlere. AK Parti’nin Adapazarı Belediye Başkanı üç haftadır, aynı belediyede çalışan birisiyle olan ilişkisi üzerinden eleştirildi, yazıldı, çizildi. Biriniz konuşmadınız! 920 sayfa yazışma var, hepiniz sustunuz.

İşte 101. eylemden bütün Türkiye’ye sesleniyoruz. Ne Ömer’i veririz, ne Ekrem’i veririz. Gerekirse ölümü göze alırız, sizin önünüzde eğilmeyiz. Er, geç o seçim yapılacak.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Lideri Özel’in Kuşadası mitingindeki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlattı.

UŞAK’TA OPERASYON

Öte yandan Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait 4 işletmeye jandarma ve polis ortak operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, 3 masaüstü, 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 CD, 2 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri Özkan Yalım’ın kasalarının bulunduğu iddia edilen 2 adres daha tespit etti. Operasyonda çıkan dijital verilerin incelemeye alınacağı bildirildi.

KEÇİÖREN’DE TRANSFER İDDİASI

- ÖZEL “Şimdi buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı’nı partine getirmenin derdindesin ve şunu söylüyorlar; ‘Bu hafta ortalık karışık, bu gürültü içinde alalım, katalım, geçelim’ diyorlar. Buradan milletimize soruyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu yaptıklarına, Keçiören’e dosya göstermelerine, dosyasını İstanbul’a istemelerine, kendileri yolsuzluktan kurtulmak için ‘Kapımızda’ demelerine rağmen AK Parti’nin onu transfer çabalarına sessiz kalacak mısınız” diye konuştu.